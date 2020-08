Seamos responsables Región 31 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ante el avance del virus pandémico en el interior, alcanzando, por primera vez a esta ciudad, desde el Municipio local se hizo un llamado para que "seamos responsables, comprometidos y solidarios con el otro. Tomemos conciencia de que cada uno de nosotros cumple un rol importante en esta situación. Siendo paciente, contacto estrecho, amigo, familiar, compañera de trabajo, vecino o conocida. No señalemos, no culpemos, no seamos eco de información falsa, no estigmaticemos".

Se concluye requiriendo que ¡Manifestemos con actos individuales lo que queremos ver en la conducta colectiva!