Estudiantes de la Escuela de la Plaza se capacitan en seguridad vial Locales 31 de agosto de 2020 Redacción Por Este es el quinto año que el programa “Mi Primera Licencia” es dictado a los alumnos, a partir de la firma de un convenio entre la institución educativa y el Municipio. La modalidad debió adaptarse al formato virtual.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CAPACITACION. Forma parte la política integral de cuidado de la vida que lleva adelante la gestión de gobierno local.

Con el objetivo de concientizar a los más jóvenes sobre la importancia de tener una conducta responsable al momento de circular por las calles de la ciudad, se llevó a cabo la primera charla virtual de capacitación en seguridad vial destinada a estudiantes de quinto año de la Escuela de la Plaza; dándole la bienvenida la Jefa de Gabinete , Amalia Galantti quien también tiene a su cargo la Secretaría de Gobierno y Participación; y la Directora del establecimiento educativo, Profesora Adriana Marín.

Este curso surgió hace cinco años, a partir de la firma de un convenio de dicha institución educativa con la Municipalidad de Rafaela, por el cual se dicta la capacitación del programa “Mi Primera Licencia de Conducir” en las instalaciones de la escuela y en horario de clases. Sin embargo, este año, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, debió ser adaptado a un formato virtual para poder seguir dándole continuidad.

Además de brindarles importantes contenidos teóricos relacionados al tránsito automotor, factores de riesgos, conducción de motocicletas y normas de tránsito, también se profundiza acerca de la importancia sobre los elementos de seguridad que deben usar a la ahora de transitar-uso del casco, del cinturón de seguridad, no uso del celular entre otros.

Es importante remarcar que este programa forma parte la política integral de cuidado de la vida que lleva adelante la gestión de gobierno local, el cual busca lograr un tránsito más amigable, seguro y previsible.

La capacitación consiste en cinco módulos donde los estudiantes deberán contar con un 60 por ciento de los trabajos prácticos aprobados. Además de las charlas virtuales, se les formulan consignas que deben cumplimentar con la entrega de trabajos de interpretación.

Cabe agregar que esta formación homologa el curso teórico obligatorio. Consta de los contenidos requeridos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, por lo que los habilita a rendir el examen teórico y, a manera de incentivo, se los exime del pago del sellado municipal por el año de vigencia de la Licencia Nacional de Conducir.

Amalia Galantti, secretaria de Gobierno y Participación y Jefa de Gabinete, saludó a los estudiantes y les agradeció su compromiso: “A mí me toca, en esta época de pandemia, llevar adelante programas de educación vial. No queríamos perder la oportunidad de hacer también este año el curso con ustedes. Tenemos experiencias muy lindas de años anteriores con otros grupos y estoy segura que con ustedes va a pasar lo mismo. No tengan dudas en consultar todo lo que necesiten en los momentos en que surjan las inquietudes”.

Asimismo, destacó la importancia de la formación en educación vial enfatizando: “Que los jóvenes sean protagonistas de la seguridad vial y no de los accidentes”.

Por su parte, María Cristina Beldoménico, Jefa del Departamento Capacitación y Divulgación Educación Vial comentó: “La Escuela de la Plaza tiene un fuerte compromiso con la educación vial. Ellos nos ceden el espacio para que pueda dictarse el curso. Lo chicos toman conciencia de la importancia de la conducción y pueden obtener su primera licencia transformándose en conductores responsables y seguros. Por eso les agradezco ese compromiso y el trabajo colaborativo y articulado con la Municipalidad de Rafaela”.

“Todo esto contribuye a formar ciudadanos en conocimientos, actitudes y valores que son esenciales para la toma de conciencia individual, reflexionar sobre las causas que provocan los altos índices de siniestralidad siendo más responsables en la conducción y donde el cumplimiento de las normas viales posibilite un tránsito más ordenado en mejoramiento de nuestra cultura vial”; finalizó.