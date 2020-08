Se presentó el Segundo Mapa social y una Diplomatura para organizaciones sociales Locales 31 de agosto de 2020 Redacción Por A través de una conferencia vía zoom, el ICEDeL presentó los datos del Segundo Mapa Social de las organizaciones de la sociedad civil. Además, en conjunto con UNRaf, lanzaron una Diplomatura en Gestión de las Organizaciones de la Sociedad civil.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REUNION VIRTUAL. Peiretti, Castellano y Aquilino durante la videoconferencia.

Durante la tarde del jueves, el intendente Luis Castellano junto al Director Ejecutivo del ICEDeL, Diego Peiretti, presentaron los datos recolectados hacia finales de 2019 sobre diversas características de las organizaciones de la sociedad civil en Rafaela. La presentación del informe estuvo a cargo de la licenciada Natalia Aquilino, quien asistió técnicamente el proceso.

El Mapa visualiza información respecto al perfil institucional de las OSC: condición jurídica, infraestructura, perfil de los colaboradores, presupuesto, finanzas y recursos. Además, su rol en la comunidad, haciendo referencia al modo de intervención de las OSC en el territorio definido por el área temática general y de especialización a las que se dedican las organizaciones. Por otra parte, permite visualizar aspectos de la gestión institucional, entendida como las capacidades de planificación, articulación institucional, grado de institucionalización, monitoreo y evaluación y comunicación y de la gestión política de las OSC, medida a partir de los agentes promotores, los mecanismos de elección de autoridades, la duración del mandato, reelección, rotación, la promoción igualdad de oportunidades, fomento nuevos liderazgos, toma de decisiones participativa.

Según los datos recabados, en términos de continuidades, predominan las asociaciones civiles constituidas legalmente, con instalaciones a disposición, con equipos de trabajo medianos (entre 11 y 20 personas) compuestos por no profesionales voluntarios de entre 31 y 45 años, con balance de género y financiadas por personas físicas. Se observa un aumento en la cantidad de OSC que cuentan con instalaciones prestadas, se verifica mayor contribución de profesionales (rentados y no) y una disminución en el involucramiento de jóvenes. Los mecanismos de fondeo principales son las cuotas societarias, las entradas y las ventas.

En cuanto a las áreas temáticas que abordan las OSC, predominan las áreas social y humana, educación, cultura y recaudación como principal foco de trabajo. El patrón de estrategias de intervención es estable en general con predominio de la promoción y fomento, el asesoramiento.

En relación a la gestión organizacional, más del 70% de las OSC señalan planificar, articular, monitorear y evaluar y comunicar. Haciendo referencia a algunos de los aspectos medidos respecto a la gestión política de las OSC, la mayor parte fueron promovidas por iniciativa ciudadana, instituciones religiosas o públicas. Predominan las OSC que facilitan la reelección y la rotación entre sus referentes. Y respecto a la toma de decisiones, las reuniones presenciales y los grupos de WhatsApp son los sistemas preferidos.

El Mapa social 2019 presenta un avance significativo en su capacidad para recolectar y procesar datos sobre el trabajo de las organizaciones sociales de Rafaela abarcando las miradas de 356 instituciones, un número mayor de las 294 comprendidas en 2014. Además, aumenta en la profundidad del análisis, focalizando en las capacidades de la gestión organizaciones y en el establecimiento de nuevos indicadores (con foco en perfil institucional y gestión organizacional).

El informe completo se encuentra disponible en www.icedel.gob.ar.



SOBRE LA DIPLOMATURA

En el marco de la presentación del Mapa Social, María Cecilia Gutiérrez, Secretaria de Articulación con la Comunidad de UNRaf, presentó la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil; en esta oportunidad, de manera colaborativa con la Municipalidad de Rafaela y el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL). La Diplomatura representa una nueva acción de vinculación con los actores sociales e institucionales del territorio, uno de los vectores fundamentales de identidad de esta Universidad Pública y representa además una línea de trabajo específica que surge en relación a los datos recogidos en el Mapa Social.

Por su parte, el intendente Castellano destacó: "La nueva política tiene que encontrar la nueva normalidad del debate. Necesitamos nutrirnos de gente joven. La Diplomatura viene a acompañar ese desafío desde la dirigencia de las organizaciones de la sociedad civil”. Y agregó que “la pandemia nos exige dar un salto acerca cuáles son los desafíos que tenemos. Necesitamos más diálogos para discutir ese futuro que no sabemos cómo es. Podemos hoy pensar en los nuevos desafíos porque ya tenemos toda esta información construida a través del Mapa Social".

Es importante aclarar que esta nueva capacitación propone contribuir a desarrollar capacidades individuales e institucionales, orientadas a mejorar la implementación de prácticas sociales organizadas a través de proyectos, programas y otras acciones de impacto comunitario. Así, se buscará fortalecer competencias de gestión e intervención en diversas organizaciones de la sociedad civil, que incorporen distintas perspectivas sobre los procesos de cambios sociales, culturales, ambientales, económicos y tecnológicos que experimenta la comunidad con la que trabajan.

Para esto, la Diplomatura ofrecerá en un recorrido formativo que aborda temas de especial relevancia para la mejora cualitativa en el desempeño de las organizaciones, entre ellos, conceptos de desarrollo territorial y gobernanza, elementos técnicos para la elaboración de planes estratégicos y presentación de proyectos, uso de recursos digitales para la gestión y la comunicación y nuevas herramientas de control de resultados e interpretación de datos.

Además, incorpora la problemática del recambio generacional en los equipos de gestión para propiciar el diálogo entre los actores de distintos momentos históricos del desarrollo de las organizaciones, rescatando las buenas prácticas para potenciarlas o bien, generando nuevas que respondan a las demandas actuales y se proyecten hacia el futuro.

La Diplomatura está orientada a profesionales, técnicos y voluntarios interesados en la temática, trabajen o no en este tipo de organizaciones. Comienza el 10 de septiembre con modalidad virtual y tendrá una duración de 4 meses. Las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de agosto hasta el 8 de septiembre. Toda la info en www.unraf.edu.ar.