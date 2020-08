Capacitó a más de 400 empresarios Locales 31 de agosto de 2020 Redacción Por TOUR DUEÑO PYME

El diputado rafaelino del Bloque Somos Vida y Familia, Juan Argañaraz, realizó durante este año varias conferencias destinadas al empresariado provincial. En principio fue de modo presencial hasta la aparición de la pandemia, a lo que Argañaraz contó: “con el Tour Dueño Pyme reiniciamos las capacitaciones para emprendedores, dueños MiPymes y Pymes por Zoom y es un éxito. El Covid no nos paró ni mucho menos, creemos seriamente que debemos generar un plus a nuestros empresarios en estos momentos de dificultad”. Ante escenarios de incertidumbre y medidas que no dan confianza al empresariado argentino, consideraron útil y necesario reiniciar el ciclo de conferencias dictadas por el Mg. Matías Franco, pero en este caso de modo virtual.

Matías Franco es un especialista en consultoría Pyme con trayectoria comprobada en el país. Es fundador de Tienda 54 dos, autor de dos libros relacionados al emprendedurismo y el pequeño y mediano empresario con “El Poder de una Idea” y “Dueño Pyme: Cómo superar una crisis”. Además, es especialista en desarrollo estratégico e implementación de acciones de dirección comercial y marketing para empresas. “Alcanzamos las expectativas en tratar algo que es corazón y esencia de nuestro país que son las Pymes” Mg. Matías Franco. Esta propuesta “Tour Dueño Pyme Santa Fe” surge principalmente de las dificultades que existen a partir de la crisis económica y social que afecta muy de cerca a las pequeñas y medianas empresas de todo el país y que se agravó aún más durante la pandemia del Covid-19. En este sentido el diputado Argañaraz concluyó: “queremos dar respuestas, soluciones, queremos ayudar a que nuestro empresariado pueda salir adelante, encontrar mecanismos y estrategias que lo ayuden a mantenerse, a crecer aún en las condiciones de adversidad que venimos viviendo”. “Tour Dueño Pyme logró dar respuestas y estar cerca de cientos de pymes que son parte fundamental del sistema económico de nuestra provincia y de nuestro país”, enfatizó el legislador.