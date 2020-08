Vecina destacada fabrica velas de soja

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela continúa fomentando las buenas prácticas ambientales que se realizan en la ciudad, en este segmento que se denomina Vecinos Destacados. En esta oportunidad se presenta a Valeria Pivatto, una vecina que fabrica velas naturales de cera de soja con la ayuda de su familia, teniendo presente en todo el proceso el cuidado del ambiente.Valeria tiene 38 años, está casada con Alejandro y tienen un hijo de 12 años llamado Tomás. Viven en el barrio Mora de nuestra ciudad y tienen una perra que Alejandro rescató de la calle y que se llama Telma. Valeria trabaja hace 5 años en el área de Recursos Humanos de una empresa de la ciudad. Es nacida en Córdoba pero asegura que "soy cordobesa de nacimiento y rafaelina por elección, hace 15 años que resido en esta ciudad y no la cambio por nada".“Cinéria” es un proyecto sustentable que fabrica velas naturales de cera de soja teniendo presente en todo el proceso el cuidado del ambiente. "La cera de soja es un componente que se obtiene de un derivado vegetal que lo hace renovable y sustentable. La combustión es mucho más limpia, queman mejor y no dejan hollín, no emite gases tóxicos y duran tres veces más que otro tipo de velas. Además son solubles en agua, lo que facilita la limpieza sobre superficies y tejidos”, indicó Valeria.Sobre el producto, sostuvo que "incluimos aceites esenciales naturales para lograr velas aromáticas y terapéuticas. Las velas de soja perfuman delicadamente el ambiente incluso sin encenderlas, porque al tener un punto de fusión más bajo conservan mejor el aroma y lo liberan más suavemente y con más estabilidad. Tienen una textura suave, más cremosa y al derretirse la cera se transforma en un aceite vegetal".Sobre la sustentabilidad en todas las etapas del proceso, la vecina destacada resalta que "acompañamos este producto ecológico sustentable con packaging igualmente ecológico y reutilizable. Todo lo hacemos a mano: el blend vegetal, la colocación de los pabilos y el volcado en cada contenedor. Esto nos permite tener un mejor seguimiento del proceso productivo y la calidad del producto”.Además agregó que "como queremos la sustentabilidad ofrecemos el servicio de refill, esto es que cuando se acaba la vela, volvés a cargarla y de esa manera le damos a objetos más de una oportunidad para ser reutilizados. De hecho ya tenemos como proyecto lanzar una línea de velas en envases de vidrio reciclados".Cuando le preguntamos sobre el nacimiento del proyecto Valeria comenta “Cinéria nació de mi espíritu inquieto, de la curiosidad. Soy muy entusiasta y siempre estoy buscando canalizar mis energías de alguna manera.”“Hice un curso de fotografía y otro de manicuría. Además a través de la empresa en la que trabajo me sumé como voluntaria en Junior Achievement. No me quedo quieta porque me encantan los desafíos. Soy autodidacta y a través de tutoriales y workshops comencé a descubrir este maravilloso mundo de las velas”, agregó.Por otra parte, sobre el proceso de emprender, Valeria señala que “comencé con este proyecto el año pasado sola, pero hoy me acompañan y ayudan Alejandro y Tomás. Como todo comienzo estuvo lleno de obstáculos, preguntas, miedos. Pero de a poco fuimos dándole forma y lo que comenzó como un simple hobby, se fue convirtiendo en un emprendimiento rentable. Implicó inversión inicial, búsqueda de proveedores y productos de calidad y mucho tiempo”.Es necesario destacar que Valeria es amante de la actividad física y descubrió que le gusta correr el año pasado cuando se anotó en la maratón de los 10K. También le encanta salir en familia con la bicicleta o a caminar. “Quedarnos en casa y ver series es también otra actividad que compartimos y disfrutamos muchísimo”, sostuvo.Respecto a las prácticas ambientales que llevan adelante como familia, señala “separamos los residuos, reciclamos el aceite de cocina y lo llevamos al super o al eco punto, utilizamos la energía solar térmica, instalamos un calefón solar. Llevamos nuestras bolsas reutilizables para hacer las compras, y hacemos uso racional y consciente del agua. Si consumimos bebidas siempre elegimos envases retornables. Hacemos nuestro propio desengrasante natural y estamos experimentando con el jabón para la ropa, de esta manera estamos minimizando el uso de compuestos químicos. Y cambiamos el uso de la esponja tradicional por la esponja vegetal”.Para cerrar, Valeria indica que “como familia estamos convencidos de que nuestras acciones son pequeños gestos que ayudan a mitigar el impacto ambiental. Es muy bueno saber que desde nuestros hogares podemos contribuir con la causa, haciendo pequeños cambios en nuestra vida cotidiana para tener hogares más sustentables y un mundo sostenible”.El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno.Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.