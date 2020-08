El virus sigue avanzando: 6 nuevos contagios Locales 31 de agosto de 2020 Redacción Por En total son 39 los casos confirmados en este segundo rebrote de la enfermedad, 29 activos, redondeando 15 durante este fin de semana. Los aislados también van en aumento y hasta hoy hay 239. "El virus está dando vueltas en la ciudad y solo salgamos si es necesario", expresó Martín Racca, subsecretario de Salud.

Desde que se produjo la segunda oleada de contagios de coronavirus en la ciudad, hace 14 días, los casos nuevos no se detienen y comienzan a preocupar y mucho a las autoridades sanitarias locales. Este domingo, en su habitual reporte diario, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó 6 contagios más en Rafaela, 3 menos que el récord diario del sábado, que fue de 9, lo que da un total de 15 infecciones durante el fin de semana, un dato no menor y que hay que tener en cuenta pensando a futuro, ya que los números hablan a las claras de que la enfermedad se va expandiendo. Ya son 39 los casos confirmados, 29 activos, desde el pasado 17 de agosto (un promedio de 3 por día) y casi 60 desde que el virus llegó a la ciudad, mientras que la otra cifra que también crece día a día es el de las personas aisladas, ya que ahora son 239 (7 más que el informe anterior) que los que están llevando a cabo la cuarentena estricta por 14 días en los domicilios particulares.

La doctora Sandra Capello informó ayer en la conferencia de prensa virtual que "en el día de la fecha se dieron 6 casos positivos nuevos de COVID-19 en Rafaela, 3 hombres y 3 mujeres, de los cuáles 5 tienen nexo epidemiológico y el restante se encuentra en investigación. Activos se encuentran 29, recuperados 29, aislados 239 en total y desde el inicio de la pandemia, o sea desde marzo, tenemos 59 casos en total en Rafaela (se reclasificó 1 a la localidad de Bella Italia), y solamente una persona fallecida. Las camas críticas son 4 con un sólo paciente positivo de Covid y no hay ningún paciente en ARM, hay 37 camas en sala general y del área Covid hay 5 pacientes internados: 2 positivos, 2 sospechosos y uno que permanece aislado. Queremos aclarar que a veces nuestras cifras no coinciden con los reportes oficiales de la provincia y eso se debe a que están procesando muestras en el sistema público y en el sistema privado. Eso se va cargando en un sistema informático único y a veces hay una demora en la carga del sistema privado, por eso puede haber alguna diferencia entre los números que damos nosotros y lo que da el Ministerio de Salud provincial. Con el correr de los días, cuando se normalice la carga de datos, se van a ir normalizando los números".



Posteriormente, el Subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca expuso que "con respecto a la situación actual, tenemos transmisión por conglomerados. Esto significa que hay algunas situaciones que a partir de ellas se identificaron contagiados. La transmisión comunitaria es una entidad que la define el Ministerio de Salud de la Nación. Tiene una definición precisa que en la página del Ministerio está presente y que no es algo que nosotros podemos determinar. De todas maneras, queremos aclarar que hay algunos de los pacientes que fueron diagnosticados que no encontramos nexo. Así que claramente, el virus en Rafaela está dando vueltas y salgamos si es realmente necesario, cuidémonos bastante y mucho con todas las medidas que ustedes ya saben. No con miedo, porque no es el miedo el que opera, sino la seguridad de hacer las cosas correctamente, y no calificar como contacto estrecho. Recuerden que la actividad productiva a veces califica como contacto estrecho porque compartimos áreas en común. Tratemos de mantenernos distantes, usar el barbijo en áreas comunes y lavarnos frecuentemente las manos.



Con estos nuevos contagios, el Departamento Castellanos suma 65 casos desde el 20 de marzo pasado (59 en Rafaela y los restantes en María Juana, Lehmann, Plaza Clucellas, Sunchales y Frontera).