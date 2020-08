La curva, en descenso: otros 286 casos Locales 31 de agosto de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó este domingo 286 nuevos contagios de coronavirus en territorio provincial durante las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de infectados a 7.429 desde el comienzo de la pandemia. Si se toman en cuenta los números de ayer con los del sábado (406), durante este fin de semana la curva de contagios ha disminuido luego del último récord diario de casos, que fue el viernes con 508. Por otro lado, luego de una jornada sabatina sin fallecimientos, ayer se confirmaron 3 muertes más en el territorio santafesino, lo que eleva la cifra a 77 víctimas fatales por COVID-19 desde el mes de marzo.

En cuanto a la distribución de los nuevos infectados, 175 corresponden a Rosario, en tanto que 14 son pacientes de Santa Fe, 10 de Granadero Baigorria, 8 de Venado Tuerto, 8 de Villa Gobernador Gálvez, 7 de Casilda, 5 de Funes, 5 de San Lorenzo y 4 de Villa Constitución. También se reportaron 3 contagios nuevos en Álvarez, Margarita, Pérez, Recreo, Santo Tomé, Villa Ocampo y Zavalla, mientras que hubo dos en Alvear, Bigand, Bombal, Capitán Bermúdez, Empalme Villa Constitución, Las Rosas, Rafaela (2 de los últimos 6 confirmados este domingo) y en Roldán. Con un caso aparecen las localidades de de Avellaneda, Carcarañá, Franck, Helvecia, Ibarlucea, Laguna Paiva, Las Parejas, Moisés Ville (notificado en otra jurisdicción), Pujato, Reconquista, Santo Domingo y Soldini.

Por su parte, 68 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 28 con asistencia respiratoria mecánica y 40 sin asistencia respiratoria mecánica, 200 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 4.927 pacientes recuperados y los casos activos en el territorio ascienden a 2.425. Por último, en la provincia se registraron 40.188 notificaciones de las cuales 30.337 fueron descartadas.



77 FALLECIDOS

Por otro lado, las autoridades sanitarias santafesinas informaron ayer el fallecimiento de tres personas con COVID-19 en la bota, 2 pacientes (65 años y 77 años) con residencia en la localidad de Pérez y 1 paciente (66 años) con residencia en la localidad de Villa Constitución. Hasta la fecha se registran un total de 77 fallecidos en la provincia (1 en Rafaela).



PRIMER CASO EN FELICIA

En Felicia, la Junta de Defensa Civil activó en la jornada del miércoles el protocolo local por un caso sospechoso de coronavirus. “El resultado se conoció en el día sábado y el mismo resultó positivo. Destacamos que tanto el caso como sus contactos estrechos se encuentran realizando el aislamiento en su domicilio en buen estado de salud”, ampliaron autoridades comunales en un comunicado. En tanto en Humboldt se confirmó un nuevo caso en las últimas horas y ya suman 8 los positivo en esa localidad. Además, el Samco y comuna de Santo Domingo informan a la población que se confirma el segundo caso de COVID-19 en la localidad el cual no tiene relación con el caso anterior. “El paciente se encuentra en buen estado general cursando aislamiento en su domicilio y se está realizando el bloqueo de contactos estrechos. Aclaramos que el caso no figura en el reporte oficial de la provincia y del Samco ya que fue realizado en laboratorio particular”, precisaron fuentes del Samco de esa localidad. En tanto la presidenta comunal Patricia Arber habló sobre la reunión con el Senador Rubén Pirola. “Este sábado tuvimos una videoconferencia con el Senador por nuestro departamento CPN Rubén Pirola, sólo trabajando juntos, vamos a salir adelante. Recuerdo que a fines de julio mantuvimos otra reunión virtual, de las cuales esta pandemia ya nos tiene acostumbrados, donde el equipo de salud del departamento Las Colonias, nos manifestaba su preocupación por el avance del COVID 19 sobre nuestra zona”, amplió. Hasta este lunes, Providencia restringe el ingreso a no residentes ante el aumento de casos de Covi-19 en la región.



TAMBIEN EN VILLA MINETTI

En la noche del sábado, se confirmó el primer casos de coronavirus en Villa Minetti, Departamento 9 de Julio.

Se trata de una persona, asintomática, que debió realizarse el estudio para ingresar a la provincia de Córdoba, siendo el resultado positivo. Si bien la persona permanece a la fecha sin síntomas, y no había viajado previamente, se tomaron todas las medidas de aislamiento de sus contactos estrechos. Se recuerda que existe mayor circulación de personas y por ende del virus en todo el territorio nacional, pudiendo haberse contagiado de otra persona con escasos síntomas o sin ellos. De esta manera, ya no hay departamentos sin coronavirus en la provincia de Santa Fe.