Trump se trasladará a Wisconsin

WASHINGTON, Estados Unidos, 31 (AFP). - El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará mañana a Kenosha, en el estado de Wisconsin, en el medio oeste de Estados Unidos, y escenario de los últimos enfrentamientos entre manifestantes y policías a raíz de la agresión policial a Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, que recibió siete disparos de los agentes en la espalda y quedó paralizado.

"El presidente irá a Kenosha, se reunirá con las fuerzas del orden y examinará los daños de los recientes disturbios", informó Judd Deere, el portavoz de la Casa Blanca.

El tiroteo de Blake el domingo pasado es el último de una serie de incidentes grabados en video en Estados Unidos que han provocado manifestaciones en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo sistemático.

Patrick Cafferty, el abogado de Blake, confirmó que el joven de 29 años ya no está esposado a su cama de hospital y que ya no estaba bajo vigilancia policial, muestra de que su cliente no fue considerado nunca un peligro.