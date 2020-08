Hezbollah lanzó seria amenaza contra Israel Internacionales 31 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BEIRUT, Líbano, 31 (AFP). - Hassan Nasrallah, el jefe del grupo terrorista Hezbollah, prometió que su organización matará a un soldado israelí por cada miembro de su formación abatido por Israel, dando a entender que no había vengado todavía a una víctima de un reciente bombardeo en Siria.

"Los israelíes deben comprender que cuando matan a uno de nuestros combatientes, que nosotros mataremos a uno de sus soldados. Esa es la ecuación", desafió Nasrallah en un discurso.

"Tomamos en cuenta todo lo que hicieron los israelíes hace algunos días y desde hace algunas semanas. La decisión de replicar es definitiva, solo se trata de ver en qué momento; nosotros no tenemos prisa", agregó.

Hezbollah ha desplegado combatientes en Siria como parte de los esfuerzos respaldados por Irán para apoyar a Bashar al-Assad en un conflicto que surgió de las protestas contra su régimen en 2011.

Israel, por su lado, ve a la presencia de Hezbollah -y su aliado Irán- en Siria como una amenaza estratégica.

Los dichos de Nasrallah se producen, además, días después de que el ejército israelí bombardeó posiciones del grupo terrorista en Líbano.

Según "Times of Israel", las tropas israelíes lanzaron bengalas en el área tras escuchar disparos cerca de la valla separatoria.

Hezbollah nació en el Líbano como una agrupación terrorista en 1982, pero luego con los años, siempre financiada por Irán, fue creciendo y acaparando lugares en la política libanesa, ocupando bancas en el parlamento, realizando actividades sociales e incluso formando parte de una coalición de gobierno.