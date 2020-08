Juntos por el Cambio concurrirá a Diputados Nacionales 31 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ALFREDO CORNEJO. Dio a conocer el anuncio.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Pese a la resistencia que Juntos por el Cambio opuso a la posibilidad de que la Cámara de Diputados sesione de forma remota, el acuerdo que logró el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con otros sectores de la oposición para convocar al recinto virtual mañana forzó a la coalición parlamentaria conducida por Mario Negri a virar su posición.

El diputado radical Alfredo Cornejo fue el encargado de anunciar que Juntos por el Cambio asistirá a la sesión que convocó el oficialismo para mañana a las 13:00.

"Es una primicia. Lo resolvimos en una reunión del radicalismo. Si se convoca a esta sesión del martes, consideramos conveniente ir a sesionar de manera presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido", sostuvo el ex gobernador de Mendoza.

Ante la imposibilidad de evitar la sesión virtual, apuesta en la que JxC puso fichas y perdió, la principal bancada opositora se resignó a que frente al nuevo escenario era mejor ocupar las bancas antes que cederle el monopolio del debate al oficialismo.

La polémica se reavivó el viernes cuando Massa difundió la convocatoria a la sesión virtual, citación que descolocó a Juntos por el Cambio, que sostenía que la misma sólo podía realizarse con el consenso de todos los bloques, dado que el protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara baja estaba vencido.

Pero el líder del Frente Renovador y referente del Frente de Todos no se dejó amilanar por la postura obstruccionista de JxC y negoció una salida con los bloques de la oposición más blanda.

"Tenemos que resolver la situación de los más afectados por la pandemia", justificó el tigrense, que dejó explícito en su mensaje que sólo Juntos por el Cambio había mostrado desacuerdo en sesionar de forma virtual.

Las precauciones de JxC tienen que ver con el temor a que el oficialismo convoque en el corto plazo a una sesión con temas que no tienen consenso, como la reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado.