"Se podría aprobar en un mes", según Heller Nacionales 31 de agosto de 2020 Redacción Por IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

FOTO ARCHIVO CARLOS HELLER. Diputado del Frente de Todos.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El diputado nacional del Frente de Todos y uno de los impulsores del proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas Carlos Heller consideró que "podría aprobarse en un mes" y aseguró que cuenta con "más de 70 por ciento de imagen favorable".

"El proyecto puede aprobarse en un mes", remarcó Heller en diálogo con el programa "El Gíglico" que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En tanto, expresó que "los diputados de la oposición dieron su respaldo al proyecto de aporte solidario".

De todos modos, señaló expresó que aún no conoce qué postura tomarán al respecto los diputados de la principal fuerza opositora: "No he tenido contacto con legisladores de Juntos por el Cambio por este tema. Este aporte solidario dará ayuda al plan Progresar", subrayó.

En tanto, indicó que "no se trata de un ingreso a renta general" sino que será asignado "a cuestiones sensibles de salud y empleo".

"Se busca afectar a la menor cantidad de personas. serán unas 12.000 en total", consideró.

Además, reiteró que se trata de un proyecto "que tiene mucho consenso en la opinión pública, ya que supera el 70% de opinión favorable. No hablamos de impuestos, es un aporte solidario. Ya lo presentamos el viernes", remarcó.

Ese día, en la Cámara de Diputados, el oficialismo presentó el proyecto de ley para gravar por única vez a las grandes fortunas luego de cuatro meses de haber sido públicamente anunciado.

Durante estos meses, se debatió la posibilidad de ampliar las alícuotas que se cobrarían e incluso hasta bajar el patrimonio mínimo a considerar como "gran fortuna".

Los números finos al día de hoy indican que el aporte permitirá recaudar unos 300 millones de dólares para las arcas del Estado, lo que "permitirá equilibrar, en parte, el fuerte gasto público que se produjo durante la pandemia".