La muerte de Clifford Robinson

FOTO ARCHIVO ROBINSON. Vistiendo la casaca de los Blazers.

El mundo del básquetbol está de luto por el fallecimiento de Clifford Robinson, el ala-pivot de 53 años que disputó 18 temporadas en la NBA, a causa de un derrame cerebral que sufrió semanas atrás.

En el inicio de la década de los noventa, Cliff marcó una era en Portland Trail Blazers. En 1992 selló su mejor temporada colectiva y llevó al equipo, de la mano de Clyde Drexler, a la final de la competencia, donde cayó ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.

En 1993, el interno fue elegido como mejor sexto hombre de la NBA, un premio que el argentino Emanuel Ginóbili consiguió en 2008.

Además, fue parte del All-Star Game de 1994, tras promediar más de 20 puntos con la camiseta de Portland.

Robinson fue elegido en el puesto 9 de la segunda ronda del Draft de la NBA 1989 por los Trail Blazers.

Una vez que se fue de Portland, en el '97, recaló en los Phoenix Suns. También jugó en Detroit Pistons (2001-03), Golden State Warriors (2003-05) y se retiró en los New Jersey Nets (2007) a los 40 años.

En su carrera en la NBA disputó 1380 partidos, en los que tuvo un promedio de poco más de 14 puntos por juego, a los que le sumó 4.6 rebotes y 2.2 asistencias.

Robinson, además de ser una leyenda de los Blazers, se convirtió en su época como jugador en un gran defensor del uso de la marihuana como sustancia medicinal para paliar sus dolores físicos.

"Si jugás durante 18 años en la NBA y lo hacés en un calendario con al menos 82 partidos por temporada vas a tener que aprender a convivir con la ansiedad y con tu habilidad para relajarte. El cannabis siempre me ha ayudado con esto", comentó el nacido en Buffalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York.



VOLVIO SCOLA

A los 40 años y en su debut con Varese, el ala-pivote Luis Scola tuvo un auspicioso estreno pese a la derrota de su equipo ante Armani Milano por un contundente 110-77 en la primera fecha de Grupo A por la Supercopa de Italia.

El argentino fue titular ante su ex equipo y tras 173 días de interrupción en el baloncesto italiano, disputó 27 minutos en los que marcó 21 tantos, tomó cinco rebotes, recuperó dos balones y brindó una asistencia.

De todas maneras, la gran actuación de Scola no sirvió para evitar la derrota de su equipo en el juego disputado a puertas cerradas en el Palacio Lino Oldrini de Varese.

Ahora, el histórico jugador argentino y uno de los grandes referentes de la "Generación Dorada" tendrá su segundo partido por la Supercopa de Italia el próximo martes ante Brescia.