Obama intercedió para la continuidad de la NBA Deportes 30 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Liga de Básquetbol Profesional (NBA) de Estados Unidos, retomará la actividad luego del histórico boicot que realizó Milwaukee Bucks por los hechos de violencia policial que sufren los afroamericanos en ese país.

La posibilidad de que se suspendan los play-off estuvo sobre la mesa, pero Barack Obama fue influyente en la decisión de continuar la temporada.

Chris Paul, presidente del sindicato de jugadores, y LeBron James, que aseguró que no quería jugar ante la falta de un plan de acción para cortar la violencia racial, al frente de los reclamos, peligró el resto de la competencia.

El ex Presidente estuvo activo durante las reuniones que se llevaron a cabo en la semana para tomar una decisión y asesoró a un grupo de jugadores para implicar a los propietarios de una manera más activa y que cumplan con los pedidos para luchar contra esta problemática.

El entorno de Obama aseguró que discutió con los jugadores para darle forma al plan que demandó la figura de Los Angeles Lakers para seguir con la competencia.

"Como un ávido fanático del baloncesto, el ex presidente Obama habla regularmente con jugadores y funcionarios de la NBA. Cuando se le preguntó, estaba feliz de brindar consejos a un pequeño grupo de jugadores que buscan aprovechar su inmensa plataforma después de su valiente e inspirador ataque reciente contra Jacob Blake", firmó un comunicado de prensa del ex Presidente.