BUENOS AIRES, 30 (NA). - El mediocampista Iván Marcone volvió a dar positivo de coronavirus en los testeos que se le realizó a parte del plantel de Boca, por lo que deberá continuar con la cuarentena.

No obstante, los otros dos jugadores que habían registrado positivo de coronavirus, Agustín Almendra y Agustín Lastra, dieron negativos en los hisopados a los que fueron sometidos.

El exámen a Marcone se le realizó ayer, tras el positivo que se le detectó el pasado 19 de agosto, y por ese motivo no se pudo entrenar a la par de sus compañeros en el predio boquense de Ezeiza.

El cuerpo médico boquense volverá a hisopar a Marcone el próximo martes, ya que se cumpliría el plazo en el que la enfermedad suele ya no estar en el organismo del paciente.

En este tiempo Marcone siguió realizando sus actividades a través de Zoom, hasta que se pueda sumar a los entrenamientos con parte del grupo.

Por otra parte, Almendra y Lastra todavía no se sabe cuándo se sumarán a la "burbuja" que Boca está realizando en Ezeiza y que finalizará el próximo 5 de septiembre.

Otro de los jugadores que aún restan sumarse al grupo es el mediocampista Gonzalo Maroni, quien regresó al país luego de su préstamo en el Sampdoria de Italia.

Maroni ya sorteó los exámenes médicos y luego de haber cumplido los 14 días de cuarentena en la pensión del club, podrá sumarse a los entrenamientos.

Lo que aún falta determinar es cuándo se sumará el mediocampista colombiano Edwin Cardona, dado que continúa con el aislamiento obligatorio, tras llegar desde México.

A Cardona se le hicieron los hisopados correspondientes y le dieron negativo, pero debe -por protocolo- hacer los 14 días de cuarentena obligatorios para poder estar a las órdenes de Miguel Ángel Russo.