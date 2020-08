Messi no se presentará a entrenar en Barcelona Deportes 30 de agosto de 2020 Redacción Por El argentino cambió su postura y no concurrirá este domingo a los testeos PCR ni a las prácticas, que comienzan el lunes.

FOTO ARCHIVO LIONEL MESSI. / Finalmente no se presentará en el regreso a los entrenamientos del Barcelona.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El futbolista Lionel Messi finalmente no se presentará hoy en Barcelona junto al resto del plantel para realizarse las pruebas de PCR de cara a la vuelta de los entrenamientos, sumando un nuevo capítulo al conflicto iniciado cuando se conoció su decisión de irse del club.

Este nuevo paso de la "Pulga" de no presentarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper habría sido comunicado a la directiva culé a través de otro burofax, según dio cuenta RAC 1.

La comunicación llevaría la firma de Jorge Messi, padre y representante del crack rosarino, y por estas horas ya estaría en las oficinas del Camp Nou, agregó la información de la radio catalana.

Por su parte, el medio TV3 aseguró que Messi padre mantuvo un contacto con el presidente del club culé, Josep Maria Bartomeu, y éste le habría dicho que no hay margen para una salida negociada, tal como quería el jugador.

De esta manera, Bartomeu le habría cerrado la puerta a la posibilidad de llegar a un acuerdo por la partida de "Lio" y apuntaría a resolver el conflicto a través de abogados.

Justamente, este sábado se supo que el máximo dirigente blaugrana había decidido no seguir contando con los servicios del bufete de abogados Cuatrecasas, ya que éste trabajaba para el club, pero al mismo tiempo asesoraba a Messi sobre cómo forzar su salida de Barcelona.

Este conflicto de intereses molestó a Bartomeu, quien resolvió despedir a los letrados de Cuatrecasas para buscar otro estudio de abogados.



Vuelta a los entrenamientos



Messi, al igual que los demás futbolistas del plantel que ahora dirige el holandés Ronald Koeman, estaba citado para este domingo 30 de agosto para realizar las pruebas de PCR.

En tanto, está contemplado que el próximo lunes los futbolistas tengan la primera práctica bajo las órdenes de Koeman. .



Juventus suma su interés por Messi



Si bien Manchester City, PSG e Inter asomaban como los principales candidatos para contratar a la "Pulga", en las últimas horas Juventus se habría sumado a la lista, buscando formar una dupla letal con Cristiano Ronaldo.

En ese sentido, la "Juve" ya se habría contactado con el padre del jugador, quien atendió "amablemente" al representante del elenco de Turín, según indicó el diario francés L´Equipe.

El medio galo aseguró además que la "Vecchia Signora" también estaría tras los pasos de Luis Suárez, socio de "Leo" en Barcelona, otro detalle que serviría para tentar al argentino.