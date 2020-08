Situaciones laborales, antes y después de la pandemia Suplemento Economía 30 de agosto de 2020 Redacción Por Adecco Argentina analizó, a partir de sus estudios, algunos cambios que se produjeron en distintos aspectos relacionados al trabajo.

Antes de la pandemia, la mayoría de los argentinos elegía el colectivo; ahora lo consideran el transporte más riesgoso

¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora con algunas situaciones relacionadas al mercado laboral? Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un análisis de las preferencias y diversas situaciones que los trabajadores argentinos enfrentaban antes de la pandemia, y las que tienen en la actualidad.

Para los argentinos el colectivo y el subte son los medios más riesgosos en la actualidad para hacer el viaje hacia el trabajo. Para muchos, el colectivo (42%) es el transporte público más inseguro a la hora de pensar en un contagio, luego el subte (37%), el tren (15%), el taxi (1%), y ninguno de las anteriores para el 5%. Anteriormente al 20 de marzo, 6 de cada 10 utilizaban el colectivo para llegar a su lugar de trabajo. Por su parte, el subte era elegido por el 17% y el tren por el 14%.



PROBLEMAS DE

CONVIVENCIA LABORAL

Antes de la pandemia, al consultarles cuáles eran los aspectos que generaban más discusiones en el trabajo, el 44% respondió que tenía problemas con los horarios de entrada y salida, y otro 28% no se ponía de acuerdo con el aire acondicionado o la calefacción. Para todos los que están haciendo home office esas situaciones ya no existen; hoy surgen otras como el home school de los chicos, a qué hora se conectan los integrantes del equipo, buscar un lugar confortable o silencioso para trabajar, o bien, si hay discusiones por la calefacción suele ser con la familia. Hablando de familia, un 23% destacó que la actual situación le permitió profundizar los lazos familiares.

Antes las discusiones eran quién hacía el café, ¿se sostendrá esa situación en el seno familiar? Más de la mitad prefería trabajar en una oficina abierta, mientras que un 45% optaba por la oficina cerrada, seguramente ahora el desafío es dónde poder estar cómodo y tranquilo para las reuniones virtuales desde casa.

Antes de la cuarentena nadie se hubiese preocupado por su silla, su computadora o sistema de internet pero ahora, éstas son las cosas que debería proveer el empleador para poder hacer home office correctamente según los trabajadores: computadora (70%), internet (56%), silla ergonométrica (33%), el pago de la factura de luz (19%).

“Contener emocionalmente es parte del día a día, la sociedad está atravesando por una etapa de modificaciones. Eso hace que todos debamos entender que nuestro escenario diario y contexto han cambiado. Hoy hay un único tema del que se habla, las preocupaciones, nervios, sensaciones están a flor de piel, y a eso le debemos sumar una logística familiar atípica para la cual no estábamos preparados”, consideró Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos del Grupo Adecco Argentina & Uruguay. “La dinámica hogareña perdió el ritmo que conocíamos y desde las compañías tenemos que estar atentos a naturalizar esta situación y no generar mayor nerviosismo o stress a las conductas y actividades diarias en lo que refiere al aspecto laboral”.



HÁBITOS SALUDABLES

Antes de la pandemia, casi la mitad (46%) de los trabajadores afirmaba que a veces las diferentes circunstancias del día laboral les impedían alimentarse adecuadamente. Al consultarles luego de comenzar el aislamiento, el 75% dice comer más sano porque puede tener control sobre lo que cocina.

Éstas son las actividades que algunos no hacían antes de la cuarentena y ahora despertaron su interés: el 56% se puso a hacer arreglos en la casa que tenía pendientes, el 44% cocina más que nunca, al 35% le tocó limpiar su casa, el 33% implementó la lectura, el 24% se quedó sin excusas y se puso a hacer gimnasia, y el 13% tuvo que acompañar a sus hijos con las tareas del colegio.

Y si hablamos de actividad física, durante la cuarentena, el 40% de los argentinos sigue sus rutinas en la casa, sin embargo, otro 38% no lo hace. El 22% de los encuestados no realizaba actividad física antes de la cuarentena.