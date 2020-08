Las empresas se financian en el mercado de capitales Suplemento Economía 30 de agosto de 2020 Redacción Por El acumulado entre los distintos instrumentos en los primeros siete meses del año ascendió a $ 367.262 millones, un 75% superior al mismo período de 2019.

FOTO ARCHIVO MERCADO DE CAPITALES. Una alternativa para obtener recursos.

La emisión acumulada de Obligaciones Negociables (ON) durante los primeros siete meses del año alcanzó los $ 246.456 millones, un 102% superior a los $ 122.069 millones del mismo período de 2019, según datos aportados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en su informe mensual de julio.

Del mismo modo, la cantidad de ON emitidas hasta el fin del mes pasado alcanzó las 109 unidades, 28 más que en el mismo período de 2019, lo que significó un aumento del 35% en ese período.

También mostró un buen dinamismo la emisión de ON denominadas en dólares pero integradas y pagaderas en pesos (dólar linked) que, en julio, sumaron 5 unidades por U$S 187 millones ($ 13.372 millones). Se trata de un mecanismo al que apelaron distintas empresas para tentar a inversores que buscan cubrirse de un eventual salto cambiario.

En lo que va del año se emitieron 32 Obligaciones Negociables (ON) con el formato de dólar linked por un monto de U$S 868 millones ($ 59.694 millones), lo que representa casi una de cada cuatro emisiones de ON (24%) durante 2020.

En total, el financiamiento acumulado entre los distintos instrumentos en los primeros siete meses del año ascendió a $ 367.262 millones, un 75% superior al mismo período de 2019, en el que se destacan las subas en los montos emitidos de ON (+102%) y en los negociados de Cheques de Pago Diferido (+92%).

Por el contrario, los Fideicomisos Financieros (FF) registraron una caída de 28%, mientras que los pagarés cayeron aún más: un 74%.

Puntualmente en julio, el financiamiento ascendió a $ 95.622 millones, 28% superior en términos interanuales y 76% respecto del mes anterior, impulsado fundamentalmente por la emisión de 18 ON por $ 74.965 millones, que representó el 78% del financiamiento mensual).

La emisión más destacada del mes fue la clase XIII de YPF por U$S 543 millones ($ 39.220 millones) con vencimiento en 2025, a cambio de sus ON clase XLVII que vencían en marzo 2021.

Se trata del cuarto canje de ON con depósito y suscripción internacional que se realiza en el año por parte de emisoras reguladas por CNV, cuyo monto total canjeado asciende a U$S 1.177 millones ($ 80.126 millones), 32% del monto emitido en 2020 mediante este instrumento.

Por último, el volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) en julio ascendió a $15.438M (16% del financiamiento total), representando una variación positiva de 84% en términos interanuales y un descenso de 17% respecto de junio, pico en la serie histórica de negociación.