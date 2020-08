"A la radio en su centenario me gustaría decirle 'te quiero'" Información General 30 de agosto de 2020 Redacción Por EDUARDO ALIVERTI

BUENOS AIRES 30 (Télam). - El periodista y locutor Eduardo Aliverti, emblema y formador en el universo radiofónico argentino, confiesa que "si es por los 100 años de la radio me gustaría decirle 'te quiero"".

"La radio para mí es mi novia, esa es la palabra que mejor la define aunque suene cursi, por la dulzura de una relación y porque para mi es un instrumento a través del cual conocí y gocé lo más lindo de mi vida", abunda Aliverti en charla con Télam.

En el repaso por su vínculo con el medio donde actualmente comanda "Marca de radio" (los sábados de 10 a 13 por La Red) y "Dos gardenias" (viernes de 0.30 a 1.30 por Nacional), insiste que "desde parejas hasta amigos, cuanto se te ocurra en mi vida prácticamente tiene un micrófono grande".

Y, en esa visita a una historia de más de cuatro décadas en el medio donde condujo hitos como "Sin anestesia" (a mediados de lo 80 por Radio Belgrano) y "Protagonistas" (Splendid, América y La Red), evoca que "fue un sufrimiento muy grande que tuve en el 86 cuando me quedé sin radio en Buenos Aires".

Sobre aquella experiencia en Belgrano, señala que "'Sin anestesia'" era la locomotora de la emisora en el marco de un proyecto popular progresista, articulando muy bien lo estético y lo periodístico. Se trató de una radio irrepetible".

Pero volviendo a su lazo personal con el medio, quien es director, locutor artístico-institucional y conductor de "Especiales 750" en AM 750, grafica que "para mí hacer radio es como si fuese la necesidad mecánica de respirar".

Consultado acerca de los nombres esenciales del medio, Aliverti indica que "no tengo más que palabras de cariño para Ricardo Horvath y por fuera de los que laburé, a quien llevo en el corazón y admiración es a Miguel Ángel Merellano que en la recorrida de estos 100 años de radio tiene que tener el nombre más resaltado, era alguien que recorría cada pueblito y que tenía un intimismo muy groso para la radio".

Pero en su palmarés radial, el columnista de Página 12 añade al "'Negro' (Hugo) Guerrero Marthineitz, con quien tuve muy buena relación personal aunque con muchas picas en algún momento, Quique Pesoa, Rina Morán y María Esther Vignola".