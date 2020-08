"Anses hizo un esfuerzo muy grande" Locales 30 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia y la determinación a partir de un DNU, de cumplir la mayor cantidad de la población con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, impactó de manera negativa en todos los sectores productivos que se vieron imposibilitados de trabajar. En este delicado contexto social, Anses se transformó en el organismo a través del cual se instrumentaron distintos tipos de ayudas y asistencias.

En este marco, la directora de Anses Rafaela, Ofelia Lentore, se refirió al pago del Ingreso Familiar de Emergencia que se mantuvo en agosto y dijo “a partir del 10 de agosto se inició el pago del tercer bono del IFE para aquellas personas que perciben la Asignación Universal, así se fue desarrollando el calendario de pago y a partir del 25 de agosto arrancó el segundo calendario que va a tener su finalización a mediados de septiembre para quienes tienen un CBU registrado para cobrar el IFE. Es la tercera etapa y no hasta el momento no se ha definido si va a seguir o con qué características. Y agregó: “hay muchas versiones, pero en lo oficial no sabemos cómo va a seguir esa ayuda y de continuar si se va a hacer con el mismo universo de personas”, señaló.

Al ser consultada por los trámites jubilatorios que se realizaron en este período, Lentore precisó que “se sigue con la atención virtual que da la alternativa de iniciar tanto jubilaciones como un una gran cantidad de trámites, para evitar que la persona ante esta situación de la pandemia, tenga que estar sujeta a conseguir un turno y venir a la UDAI para iniciar su trámite. Además de las jubilaciones se hicieron trámites relacionados con embarazo, maternidad y hay una opción de asesoramiento bastante amplia, por medio de la cual el beneficiario ingresa con la clave de la seguridad social y puede establecer un diálogo con un operador de Anses que va a salvar todo tipo de dudas”, informó la funcionaria.

“A lo largo de todo estos meses de la pandemia se han iniciado alrededor de 100.000 jubilaciones de las cuales alrededor del 50% han salido ya al pago, con lo cual a pesar de todas las limitaciones que tenemos se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder dar respuestas y que la gente siga adelante sin inconvenientes”, manifestó la directora de la UDAI Rafaela.

Así mismo la funcionaria contó que a partir de que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el organismo ha potenciado la atención virtual pero cuando se abrieron las oficinas, se comenzó con atención presencial mediante turnos para evitar en estas circunstancias aglomeración de personas. Lentore explicó que este mecanismo de turnos permitió que sólo concurrieran al edificio, aquellas personas que realmente necesitaban hacerlos de ese modo presencial.