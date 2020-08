Muriel: “no soy parte del pasado y puedo resistir cualquier archivo, Mársico no” Locales 30 de agosto de 2020 Redacción Por En la sesión del último viernes el reclamo por la inclusión de algunos barrios en la obra de cloacas generó algunos intercambios de opiniones entre el oficialismo y la oposición. Jorge Muriel repasó lo ocurrido y profundizó algunos aspectos que considera deben quedar claros cuando se señala que se estafó a los vecinos.

FOTO ARCHIVO JORGE MURIEL. El concejal se enfrentó duramente con Mársico en la última sesión.

El concejal Jorge Muriel se refirió a lo sucedido en la sesión del último viernes cuando se enfrentó al concejal del FPCyS Lisandro Mársico por algunos dichos que consideró no se ajustaban con la verdad. Cabe señalar que en el recinto Mársico defendió un proyecto de su autoría en el que pedía explicaciones respecto a porqué algunos barrios no fueron incluidos en la obra de cloacas y apuntaba a la frustración que esto generó en los vecinos a los que se les había comunicado otra cosa.

Muriel al respecto señala: “Mársico hoy dice estar al lado de la gente pero miente porque él fue parte de la gran estafa del gobierno anterior, donde él junto a Germán Bottero y Natalia Enrico se sacaron la foto con los caños de una obra que no había empezado; hicieron notas diciendo del progreso que iba a traer el agua a la ciudad, y las barbaridades que en ese entonces le había dicho el entonces Ministro Ciancio al intendente Castellano”.

El concejal oficialista afirma: “yo no soy parte del pasado y puedo resistir cualquier archivo, Mársico no, se hace el amigo de la gente porque dice que acompañó los reclamos, pero eso lo hizo porque era políticamente correcto, por supuesto que iba a acompañar. Ahora, que trajo en 12 años; la última obra de cloacas para la ciudad fue en el 2007 con la gestión del Ing. Obeid y que después también se encargaron de demorar los pagos de los certificados y trajo bastante problemas la finalización de esa obra en los barrios que estaban incluidos”, contó el concejal justicialista.

El edil afirmó que “en ocho meses de gestión hay una decisión política del gobierno nacional y provincial de sacar adelante al país, de generar progreso en las ciudades. No tenemos ninguna duda que la provincia va a tener muy presente a Rafaela por el ninguneo del gobierno socialista durante los últimos doce años en todas las materias; en materia hídrica, saneamiento, seguridad, una desidia absoluta”, enfatizó Muriel.



"HOY ESTAMOS SEGUROS QUE

SE VAN A HACER LAS OBRAS"

El concejal del PJ sostuvo: “Mársico se hace el que no tiene nada que ver con ese gobierno, pero integró la lista del FPCyS las dos veces que fue concejal, por lo tanto cuando lee en el recinto la nota donde dice que los vecinos se sienten estafados, él debería decirles que fue parte de la estafa del gobierno anterior. Lee además la carta de un presidente vecinal y claro hoy es momento de reclamar porque estamos seguros que se van a hacer las obras. Hay decisión política y por eso redoblamos también la apuesta en el Proyecto de Resolución que hace él por tres barrios, incorporando a todos los barrios porque como dijo el intendente Castellano nosotros queremos 100% de agua y de cloacas para toda la ciudad; también queremos 100% del gas y vamos a estar trabajando en el tema”.

“Nosotros no atrasamos, somos parte de un proyecto nacional, provincial y local que quiere el progreso de la ciudad. El gobierno socialista del cual Mársico es representante nos atrasó durante muchísimo tiempo; le pedimos por obras de saneamiento para suelo industrial y jamás nos dijeron nada. El concejal marcaba que hicieron el canal norte, pero esa fue una obra que se concretó luego de ser reclamada durante muchísimo tiempo”, puntualizó el justicialista.

Así mismo el concejal oficialista precisó que en la provincia el gobierno provincial y ASSA, durante la gestión socialista, ejecutaron un sinnúmero de obras que tienen que ver con plantas de ósmosis inversa, cloacas, y Rafaela no fue tenida en cuenta. Allí ni el gobierno ni sus representantes, -incluso teniendo un Nodo- y en esa foto que estaba Mársico también estaba el ex diputado Omar Martínez no hicieron nada. Vuelvo a repetir la estafa la generó el gobierno socialista y con los emisarios en la ciudad que tienen nombre y apellido y siguen dando vuelta en la política”.

Para finalizar, Jorge Muriel aludió a una frase de Borges que dice, “tienen todo el pasado por delante…”.