Los temas de género, muy presentes

La violencia de género en estos tiempos de pandemia por Covid-19 se ha agravado y ha expuesto situaciones muchas veces soslayadas en la sociedad. La concejal radical que integra Cambiemos, Alejandra Sagardoy, se refirió a la problemática y dijo que, “hace muchísimo tiempo que yo vengo trabajando en temas de género, violencia contra las mujeres y sobre los derechos hacia las mujeres. La Ley de Paridad se había presentado el año pasado en la Cámara de Diputados y cuando pasó a la de Senadores nunca fue tratada y ese proyecto se cayó. Este proyecto consiste en que las listas para cargos electivos contengan la misma cantidad de hombres que de mujeres y en todos los cargos, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Alejandra Sagardoy continuó contando que “este año nos tomó por sorpresa que la Cámara de Senadores trató el proyecto de paridad, lo aprobó y pasó a la Cámara de Diputados pero esa Ley llegó sin las modificaciones que le hizo la Mesa de Paridad; esa Mesa está formada por las mujeres de todos los partidos políticos y ahí lo que se le recrimina a la Ley que salió del Senado es que la Ley se aplique a partir del 2021 y no del 2023. Esto se está discutiendo en diputados y esperamos que contemplen los propuesto por la Mesa de Paridad”, manifestó la concejal.

Cabe señalar que este año el Concejo Municipal de Rafaela a través de un Proyecto de Resolución por medio del cual solicitó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, un pronto tratamiento y sanción a las leyes que buscan garantizar la paridad de género para el acceso a los cargos públicos en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles, como en la representación al interior de los partidos políticos, las empresas estatales y los órganos de asociaciones, consejos y colegios profesionales en la Provincia de Santa Fe.

Sagardoy afirmó que todas las concejales de este Cuerpo Legislativo participamos de esta lucha, yo desde el Foro de Mujeres Radicales, Brenda Vimo desde el Foro de Mujeres Justicialistas Y Marta Pascual dentro del Pro. Todas coincidimos, acá no hay divisiones y quiero aclarar que aquí todos los proyectos vinculados con paridad oo temas de violencia de género se votaron con el acompañamiento de todo el Concejo y es algo que hay que destacar porque creo que no se da en todos los Concejos de la provincia”.

La edil explicó que en estos momentos está trabajando con su equipo integrado por Marcia Tagmagnini, Valeria Castro y Milagros Gamboni Salome, en un proyecto para la creación de casas de amparo o refugios para mujeres que sufren violencia de género, ya sea mujeres solas o con hijos o hijas. “Muchas mujeres carecen de recursos y no tienen una situación económica como para salir de ese círculo de violencia y me parece que es allí donde el Estado es el que tiene que darle esa posibilidad. Poder contar con un lugar que además tenga un equipo interdisciplinario que también va a acompañar. Además se las acompaña con capacitación para que puedan esas mujeres, tener una salida laboral el día de mañana y la independencia económica; en ese proyecto estamos abocadas”, precisó Sagardoy.

A su vez la edil radical que hoy integra el bloque de Cambiemos, sostuvo que “esto también se lo conté al intendente Castellano y en los próximos días me voy a reunir con la Jefa de Gabinete Amalia Galantti para intercambiar opiniones porque por ahí ellos también tienen otra propuesta. La idea es que el proyecto salga por consenso porque es necesario para la ciudad de Rafaela”.

“Dentro de la pandemia del Covid-19, hay otra pandemia que es la que tiene que ver con la violencia de género que a lo mejor es la que menos se ve pero que ha aumentado muchísimo en medio del “quedate en casa”, porque justamente fue muy duro para muchas mujeres convivir con el agresor”, consideró la concejal.