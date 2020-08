El Dr. Mastrandrea cuelga el estetoscopio Carta de Lectores 30 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sr. Director:



Cuando un jugador de fútbol se retira dicen que "colgó los botines". Hoy 30 de agosto "colgó su estetoscopio" el Dr. (con mayúsculas) CARLOS MASTRANDREA. Lo conocí en el año 1976 cuando llegué a Rafaela. Al poco tiempo de llegar comencé a ir al Hospital Jaime Ferré y allí lo conocí, y aunque a él no le gusta que lo diga fue alguien que me “tendió una mano” y me ayudó mucho. Y así comienza nuestra amistad.

Dr. Carlos cuántas noches fue interrumpido tu descanso por la llamada de los padres que necesitaban atiendas a sus hijos. Cuántas fiestas familiares interrumpidas. Cuántos momentos de tus hijos te perdiste por que estabas atendiendo a tus pacientitos. Cuántas Navidades y Años nuevos seguro estabas de guardia y no pudiste brindar. Que alegría cuando recibías a un bebé y, como antes no había ecografías no se sabía si era nena o varón, le dabas la noticia sobre el sexo al padre y familiares que esperaban en el pasillo. Cuantos bebés prematuros que pesaban apenas 1.000 gramos o menos y diste de alta, después de un tiempito, con los esperados 2.000 gramos. Algunas veces, seguramente, te tocó decirle a los padres que su bebe había fallecido pero eso es, también, parte de nuestra profesión.

Quiero ser lo mas sintético posible pero es difícil. No puedo dejar de nombrar a tu esposa, "La Tere", que te acompañó y te sigue acompañando. La Clínica de Niños, de la cual fuiste uno de los socios fundadores y por donde pasaron y pasan tantos niños.

Dr. Mastrandrea, Rafaela te vio nacer y acá durante más de 50 años ejerciste con ética, honestidad e idoneidad tu profesión. Cuántos amigos cosechaste... hoy algunos ya partieron. Cuántos de tus pacientes ya son abuelos. Llegó el momento de "colgar el estetoscopio" pero médico seguirás siendo siempre. Seguirán las llamadas de aquellos papás y mamás que no se van a resignar a que el Dr. Carlos ya no atienda en el consultorio. Seguro tu teléfono seguirá encendido las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero todo llega a su fin y, cuando mires hacia atrás, vas a ver y te lo harán saber que lo que sembraste "se te devolverá multiplicado".

Estoy escribiendo esta carta y se me escaparon varias lágrimas. Que suerte tuve de conocerte y contarte entre mis amigos.

Levanto la copa y te digo ¡Salud! DR CARLOS, la vida te depara seguro muchos momentos felices y espero compartir alguno de ellos. El COVID quedará en el recuerdo como tantas cosas, pero este día no se te olvidará nunca, 30 de agosto de 2020, Santa Rosa, la patrona de mi barrio, el barrio del Cura Corti.

Hasta pronto. Es motivo para festejar. Un abrazo de alguien que no se olvida de todo lo que me ayudaste.



Silvio Bonafede

DNI 10.561.517

Rafaela