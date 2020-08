9 casos más, el pico máximo de contagios Locales 30 de agosto de 2020 Redacción Por Son 9 mujeres las que dieron positivo de COVID-19 en las últimas 24 horas en la ciudad, ascendiendo a 24 los casos activos. También se elevó el número de personas aisladas, siendo ahora de 232. Dos pacientes se encuentran en terapia intensiva y 6 internados en salas generales. El virus empieza a expandirse con velocidad en Rafaela.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. En Rafaela, el COVID-19 sigue en aumento.

Los contagios de coronavirus en Rafaela, para no ser menos que en el resto de la provincia y el país, también siguen en alza, lo que empieza a preocupar cada vez más a las autoridades sanitarias de la ciudad. Es que en el reporte diario correspondiente a este sábado, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó 9 contagios más de COVID-19 en la ciudad, la cifra diaria más alta hasta el momento desde el inicio de la pandemia. Son, hasta el día de la fecha, 33 casos que se han detectado en este segundo rebrote de la enfermedad que ya lleva 12 días, recordando que comenzó el pasado 17 de agosto, para un total de 54 contagios desde el 20 de marzo, lo que marca a las claras la aceleración de la curva en las últimas horas. De esos nuevos infectados, 24 se encuentran activos, al tiempo que también crece el número de personas aisladas, ya que ahora el número es de 232 (36 más que este viernes). En tanto, dos pacientes se encuentran internados en el Hospital Jaime Ferre en terapia intensiva (uno está con respirador) y otros 6 permanecen internados en sala general entre casos confirmados y sospechosos.

Sandra Capello, de la coordinación epidemiología, y Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio local, nuevamente brindaron el informe, donde la infectóloga comenzó diciendo en la conferencia virtual que "este sábado se confirmaron 9 casos positivos de COVID-19 en la ciudad, 4 con nexo epidemiológico y 5 se encuentran en investigación. Del total de los casos confirmados, todas son mujeres, 7 jóvenes y 2 adultas mayores. Desde el inicio de la pandemia, hay un total de 54 casos en Rafaela, 28 recuperados y un fallecido. Actualmente, se encuentran aislados en sus domicilios 232 personas. En cuanto a las camas críticas de terapia intensiva, 5 están ocupadas, una con un caso de Covid, una con un caso sospechoso y 3 con casos ajenos al Covid. En el área de internación clínica Covid se encuentran 6 pacientes internados entre casos sospechosos y positivos".

A su turno, Racca manifestó que "en este día sábado, el Ministerio de Salud de la Nación vuelve a batir el récord de casos a nivel nacional. Otra vez se dieron más de 11.000 y vuelve a nombrar a Santa Fe como la segunda jurisdicción a nivel país en número de casos. Del total de los casos, de 10 personas que se diagnostican, 7 pertenecen a adultos jóvenes, siendo la mediana edad de 38 años. También se informa que en la provincia de Santa Fe tenemos circulación comunitaria en Casilda, Venado Tuerto, Rosario, Gran Rosario, San Lorenzo y agrega a Santa Fe y Gran Santa Fe. Recordemos que las personas que viajen a cualquiera de estas zonas deben cumplir con la regulatoria que está vigente. Fase 1 si son esenciales, a la vuelta, y si no, aislamiento de 14 días. En cuanto a los fallecidos, el promedio de edad es de 72 años. Las personas adultas mayores con comorbilidades deben extremar las medidas de cuidado. A esta altura, ya sabemos lo que tenemos que hacer y necesitamos pulir y hacer las cosas no con miedo, no con temor. La idea es cuidarnos, no calificar como contactos estrechos con terceros Tenemos algunos casos que tuvimos diagnosticando que estamos buscando el nexo y creemos que en algunos casos no los vamos a encontrar. Así que pasamos, desde el 17 de agosto hasta este 29 de agosto, a casi decenas de casos en pocos días. Así que., por favor, necesitamos extremas las medidas de cuidado, si temor, pero si salimos vamos a hacer el ejercicio de que todos somos positivos. no calificar y usar el barbijo permanentemente".



UN PACIENTE RECIBIO PLASMA

Posteriormente, Capello recordó "la importancia de todas aquellas personas recuperadas de la donación de plasma. Además, quería mencionar que en este semana, uno de los pacientes internados en el Hospital recibió plasma. Eso ayuda mucho, y hasta el momento es uno de los tratamientos que tenemos para esta enfermedad. Hay un número de teléfono disponible, sino se pueden comunicar con el sector de hemoterapia del Hospital para aquellos interesados en donar plasma. Todos estamos cansados y tenemos ganas de que esto termine, pero infectarnos no nos afecta solamente a nosotros, sino a toda la población. Cuando empezamos con síntomas, muchas veces no medimos las consecuencias de cuántas personas estamos exponiendo. Cada uno de estos casos positivos que tenemos expuso a muchas personas, entonces tratemos de limitar nuestros encuentros sociales y de quedarnos en casa, porque esta enfermedad afecta a toda la población".