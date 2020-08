Bajaron los contagios: 406 nuevos casos Locales 30 de agosto de 2020 Redacción Por El territorio superó los 7.000 infectados y no se registraron fallecidos en la jornada sabatina.

FOTO ARCHIVO SAN CRISTOBAL. La ciudad norteña sumó su primer caso de COVID-19.

El ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó este sábado 406 nuevos casos de coronavirus en el territorio, casi 100 menos que el récord diario del viernes (508), dejando atrás una racha de 4 jornadas consecutivas con picos máximos de contagios en 24 horas. Si bien es esperanzador ese descenso, las cifras continúan siendo altas y la preocupación entre los integrantes del sistema de salud provincial sigue existiendo, ya que según los especialistas todavía falta para llegar al máximo de contagios. De esta manera, la bota santafesina superó los 7.000 infectados (7.143) desde que el virus ingresó al país. En tanto, la otra buena noticia es que ayer no se reportaron fallecidos, con lo cuál siguen siendo 74 las víctimas fatales de esta mortal enfermedad.

En cuanto a la distribución de los casos, Rosario registró 223 nuevos hisopados positivos (3.399 en total). En tanto, Santa Fe sumó 29 casos más, al igual que Venado Tuerto. El resto de los casos se reparten de la siguiente manera: 14 en Firmat, 13 en San Lorenzo, 10 en Funes, 8 en Rafaela (los de las últimas horas), 7 en Santo Tomé, 6 en Granadero Baigorria y Margarita, 4 en Capitán Bermúdez y Villa Ocampo, 3 en Casilda, Fray Luis Beltrán, Pérez y Roldán; 2 en Bombal, Chabás, Desvío Arijón, Humboldt, San Carlos Centro, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez; y 1 en Álvarez, Arequito, Avellaneda, Coronel Bogado, El Trébol, Elortondo, Esperanza, Felicia, Franck, Gessler, Helvecia, Laguna Paiva, Los Molinos, María Luisa, María Susana, Máximo Paz, Piñero, Reconquista, Ricardone, San Cristóbal, San Jerónimo Norte, San José del Rincón, Sancti Spiritu, Santa Clara de Buena Vista, Santo Domingo, Sauce Viejo y Villa Cañás.

En tanto, 62 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 27 con asistencia respiratoria mecánica y 35 sin asistencia respiratoria mecánica, 182 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 4.667 pacientes recuperados y 2.402 pacientes activos en el territorio. Por último, en la provincia se registraron 39.631 notificaciones de las cuales 30.116 fueron descartadas.



DESINFECTAN UNA COMISARIA

La comisaría 20 de la localidad de Monte Vera, en el departamento La Capital, fue desinfectada atendiendo al protocolo sanitario debido a que un agente que trabaja en el lugar mantuvo contacto con un paciente positivo en covid-19. Además, se dispuso el aislamiento preventivo del efectivo policial. Las tareas se realizaron este sábado y según indicaron de la Unidad Regional I (URI) ya está en condiciones de prestar servicio de manera normal. Recordemos que Monte Vera se encuentra en Fase 1 desde el 15 de agosto cuando retrocedió para prevenir contagios ante la cantidad de casos que se confirmaron hasta esa fecha. Fueron 72 infectados en esa localidad desde que comenzó la pandemia hasta la vuelta a la fase inicial. La decisión fue tomada por el gobierno provincial e informada mediante un decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti. De esa manera entró nuevamente en cuarentena por 14 días, que están finalizando.

A raíz de esa situación, la municipalidad de Santa Fe intensificó los controles de acceso a la ciudad, sobre todo el que nos vincula con Monte Vera (localidad donde se dio un brote importante de casos de Covid 19).



PROTESTARON GASTRONOMICOS

El gobernador Omar Perotti anunció, en medio de un aumento de contagios por coronavirus, que en el sur de la provincia las actividades de todos los rubros culminarán a las 19.30. La medida afecta al aglomerado Rosario en un intento de "frenar la circulación del virus", según dijo el gobernador este viernes. Será por 14 días, y tal cual lo manifestó "es para disminuir la circulación, y no las actividades". Sin embargo, la situación generó malestar en el sector gastronómico que se manifestó en contra de la medida este sábado a las 19 en la esquina de Oroño y Jujuy, corazón del corredor de bares y restaurantes rosarino. "Nos sorprendió la medida dándose a partir de este sábado. Fue inconsulta, no fuimos convocados. De un viernes para un sábado agrava más la situación porque además los locales han hecho las compras de insumos", sostuvo a Rosarioplus, Carlos Mellano de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario (Aehgar), quien definió la medida como "un golpe muy fuerte que tiene que ver con la subsistencia".



PARANA, EN RIESGO

Este sábado se registraron en la provincia de Entre Ríos 159 nuevos casos, de los cuales 91 son de Paraná. Ante esta situación se espera que el gobernador Gustavo Bordet, luego de haber mantenido conversaciones con los intendentes de la mencionada ciudad y de Gualeguaychú defina nuevas medidas ante la circulación del coronavirus. El gobernador espera la publicación del DNU firmado este viernes por el presidente Alberto Fernández para estudiar los alcances de la norma y determinar qué restricciones implementar. Entre Ríos integra, junto a Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, el grupo de provincias con ciudades con circulación comunitaria sostenida.