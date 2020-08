Viotti pide respuestas a los pedidos de informes Locales 30 de agosto de 2020 Redacción Por El concejal radical en Cambiemos asegura que el Departamento Ejecutivo aún no le respondió casi 20 pedidos de informes aprobados por el cuerpo legislativo. "Algunos tienen más de dos años cuando el plazo máximo para contestar es de 45 días", planteó.

FOTO ARCHIVO LEO VIOTTI.

El concejal opositor, Leonardo Viotti, actualizó la lista de los pedidos de informes que presentó, fueron aprobados en el cuerpo legislativo y tras ser enviados al Departamento Ejecutivo nunca regresaron con las respuestas. "Nos pusimos a buscar en los archivos las minutas que he presentado en los últimos años. Encontramos 18 pedidos de informes no respondidos en los últimos dos años sobre diferentes temáticas. Esto debe mejorar, hay una morosidad llamativa por parte del Intendente y de sus funcionarios. Insisto, en lo personal tengo 18 pedidos de informes sin respuestas, pero si contamos todos los que presentaron los concejales del espacio Cambiemos la cifra es mucho más alta", afirmó Viotti.

"Muchas veces la única forma de acceder a información sobre actos de gobierno es haciendo el pedido al Ejecutivo, pues no tenemos acceso a todos los expedientes ni todos los datos sobre las acciones municipales. Podemos tener nuestras dudas y por eso necesitamos la respuesta para ejercer nuestra tarea de control o bien para impulsar nuevos proyectos. Es por eso que presentamos minutas solicitando información al Intendente o a parte de su equipo. Pero esto claramente debería funcionar mejor", explicó el concejal de Cambiemos.

Viotti recordó que "el último pedido de informes, de los que más ruido a hecho, es el que pregunta por la integración del Gabinete municipal, es decir los nombres de las personas que forman parte del equipo de gobierno". Desde el Ejecutivo le respondieron a través de los medios al señalar que toda la información se encuentra en la página web del Municipio. "Es verdad que en la página web del Municipio se encuentra parte de la información que pedimos, pero no está completa ni tampoco es de fácil acceso como dice el Intendente o lo dijo alguien de su equipo. Esto fue presentado a mediados de julio y aprobado en la sesión del 6 de agosto, por lo que aún el Ejecutivo cuenta con tiempo a favor para contestar", sostuvo.

Asimismo, expresó que "si vamos hacia atrás hay pedidos informes que preguntan sobre la disponibilidad de terrenos públicos municipales, provinciales o nacionales en Rafaela que pueden ser destinados al desarrollo de políticas de acceso al suelo o de viviendas". Al respecto, indicó que "tenemos dos pedidos presentados, uno es más reciente, tiene un mes y medio desde su aprobación y el otro un año y medio, pero ninguno fue respondido".

"Además, hicimos pedidos sobre los controles de accesos a la ciudad. Habíamos detectado que los controles, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, no funcionaban de manera correcta. Muchos vecinos nos lo planteaban, por eso preguntamos cómo están organizados. Pero aún no nos respondieron", se quejó en tono moderado a la vez que destacó "la oposición responsable que estamos haciendo en estos momentos de emergencia sanitaria por la pandemia, puesto que nunca pusimos trabas a las cosas importantes".

El pedido de informes más antiguo sin respuestas data del 19 de febrero de 2018, referido a obras de pavimentos. "Ya no tiene sentido que se responda ese proyecto, pero debería haberse cumplido en tiempo y forma. Otra minuta sin contestar es de abril de 2018 en la que indagaba sobre si el propietario de la Recova Ripamonti pagaba las dársenas de estacionamiento que ocupa el pasillo peatonal ante la imposibilidad de transitar por la vereda. Porque el Municipio pierde dinero por no poder cobrar estacionamiento en el espacio ocupado por esa pasarela. También quería saber quién paga los costos de mantenimiento y de materiales en ese sector", afirmó Viotti.

Plus médico, el registro de bicicletas, el estado general de minibuses o las obra inconclusas del Presupuesto Ciudadano también forman parte de la variada gama de proyectos sin responder. "Lo del Presupuesto Ciudadano es de abril de 2018. Luego de eso se inauguró la reconversión de los canteros de avenida Ernesto Salva. Pero todavía están pendiente el proyecto de los Galpones del NCA, anunciado en el 2014, y la segunda y tercera etapa de la remodelación del Parque Balneario", agregó

Las misteriosas infracciones de tránsito detectadas por vehículos oficiales, en particular uno que estaba afectado a Intendencia, en ciudades de distintas provincias tampoco fueron aclaradas. "Con ese proyecto queríamos saber quién manejaba ese auto y por qué estuvo en esos lugares donde recibió infracciones", explicó el concejal de Cambiemos.

"Parte de la tarea de los funcionarios municipales es responder los pedidos de informes. Innumerables veces hemos reclamado mayor celeridad en la contestación de las minutas. El ex jefe de Gabinete, Marcos Corach, no nos daba respuestas, esperemos tener mejor suerte con su sucesora, Amalia Galantti, para que la información llegue al Concejo en un plazo de entre 30 y 45 días tal como está establecido", concluyó Viotti.