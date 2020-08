Tarifas de internet Nacionales 30 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Alberto Fernández defendió anoche el congelamiento de tarifas de la televisión paga, internet y la telefonía al señalar que la medida "es de una racionalidad económica absoluta". "Hoy la telefonía celular es nuestra oficina. Antes era un lujo la televisión por cable, hoy lo tiene el 80 por ciento de los hogares. Con ese nivel de utilización es un servicio público", sostuvo el Presidente en C5N.

Fernández recordó que en 2.003 había intervenido en la decisión de regular la telefonía fija, pero consideró que ese servicio "casi desapareció en la Argentina y hay 65 millones de celulares, para 45 millones de usuarios". También le contestó a los críticos a la medida, al señalar que "no quedamos afuera del mundo, del mundo nos dejaron afuera las políticas de ellos", en alusión a Juntos para el Cambio.



PANDEMIA

Alberto Fernández aseguró anoche que la Argentina "se va a recuperar bien" en la faz económica a pesar de la pandemia del coronavirus y ponderó las políticas sociales que aplicó su gobierno. El mandatario dijo que "la gente se tiene que quedar en casa y la Argentina se va a recuperar bien. No vamos a estar pum para arriba, pero nos vamos a recuperar".

Entre otras medidas, Fernández recordó que se logró que las jubilaciones no suban por debajo de la inflación.

"Ya estuve en un laberinto y salimos de una crisis. Ahora vamos a salir del laberinto otras vez", dijo confiado en una entrevista concedida al programa Sobredosis de TV, mientras ponderó el hecho de haber resuelto el problema de la deuda privada.