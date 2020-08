Eliminan cobro del roaming entre la Argentina y Chile Nacionales 30 de agosto de 2020 Redacción Por El Presidente Alberto Fernández habló con su par chileno, Sebastián Piñera y celebraron la medida. "El uso de telefonía móvil al cruzar las respectivas fronteras tendrá los mismos costos que la tarifa local", destacó el argentino.

FOTO NA COMUNICACION. Fernández al dialogar con Piñera desde Olivos.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una conversación con su par de Chile, Sebastián Piñera, en el que celebraron la eliminación del cobro de roaming para la telefonía móvil entre ambos países e intercambiaron comentarios sobre la situación sanitaria.

Según informó el Gobierno, Fernández conversó a través de una videollamada con Piñera desde la quinta de Olivos y destacaron la importancia de la medida que rige desde este sábado y que permitirá que el uso de la telefonía móvil para argentinos y chilenos tendrá el mismo costo que la tarifa local al cruzar las respectivas fronteras.

"Esto sí que es como integrar territorio definitivamente porque un argentino que habla en Chile es lo mismo que un chileno que habla en Argentina y eso me pone muy contento", expresó el Presidente a su par chileno.

Desde la ciudad de Arica, en el norte del país vecino, Piñera calificó el hecho como "una gran noticia para los argentinos y chilenos" y destacó: "En el fondo vamos a estar separados por la cordillera pero unidos por la tecnología".

En otro orden, los mandatarios dialogaron sobre la situación de cada país en torno a la pandemia de Covid-19, en la que remarcaron la importancia de que el sistema de salud no se vea saturado por la acumulación de casos y se refirieron al horizonte de la eventual vacuna.

Fernández le indicó a Piñera que Argentina viene manejando la situación "con buena atención sanitaria" y agregó: "Allí cerca donde estás vos, hoy tenemos el mayor problema, en Jujuy, en el norte argentino, pero después en el resto del país está todo muy contenido en términos sanitarios".

"Hasta acá tenemos más o menos el 55 por ciento de las camas de terapia intensiva ocupadas, con lo cual hemos logrado resistir la demanda de la gente", agregó el jefe de Estado.

Además, el mandatario destacó la producción y distribución de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford para toda la región y señaló: "Ahora en América Latina estamos más tranquilos porque vamos a tener vacunas para todos y ese es un gran dato. Y acá hay un amigo que va a estar siempre al lado de los chilenos, ayudándolos".

La eliminación del cobro de roaming entre Argentina y Chile, según informó el Gobierno, se implementó a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y dispone que el uso de telefonía móvil al cruzar las fronteras de ambos países tendrá los costos que la tarifa local y la misma calidad de la prestación.

El costo de las llamadas y consumo de datos no insumirá cargos extras y será el mismo que si estuviera conectado a la red de su propio operador, precisaron.