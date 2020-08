Cafiero rechazó suba en el impuesto a las Ganancias Nacionales 30 de agosto de 2020 Redacción Por "El Gobierno de los tarifazos e impuestazos ya se fue el 10 de diciembre", dijo el jefe de Gabinete.

FOTO NA SANTIAGO CAFIERO. Defendió una vez más la gestión del Gobierno que integra.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que "no se está trabajando" en una suba del impuesto a las Ganancias y subrayó que "el Gobierno de los tarifazos e impuestazos ya se fue el diez de diciembre". Luego de rumores respecto de un aumento en ese impuesto, el funcionario nacional remarcó: "El Ministerio de Economía desmintió esas versiones y fue tajante".

"No se está trabajando sobre eso", subrayó en declaraciones radiales, mientras destacó: "Tenemos una Secretaría de Política Tributaria que permanentemente viene evaluando y estudiando qué tipo de modificaciones se pueden hacer, pero siempre éste Gobierno va a hacer modificaciones progresivas desde el punto de vista de la carga tributaria". De ese modo, apuntó: "El Gobierno de los tarifazos e impuestazos ya se fue el 10 de diciembre".

El viernes, desde el Ministerio de Economía y la AFIP habían salido al cruce de las versiones sobre sobre un proyecto para elevar la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

Fuentes del Gobierno también negaron que se estudien modificaciones en el monotributo e indicaron que las reformas que se analizan "buscan ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntarán a que paguen más los que más tienen". Explicaron que, por ejemplo, la AFIP y ARBA están comparando la base de datos del impuesto a los ingresos brutos, para tratar de eliminar la evasión, y además ampliar la base de contribuyentes en ese impuesto.

Este sábado, Cafiero también se refirió a la compleja situación por la que atraviesa la Argentina y afirmó que la administración de Alberto Fernández "encontró un país en crisis", por lo que apuntó al "aumento de la pobreza, destrucción de empleo, pymes que cerraban, comercios que no vendían nada, la desocupación y pobreza que crecían, la inflación de casi el 54 por ciento". "A la crisis de Macri se le sumó la crisis de la pandemia", resaltó.

La reforma jugará un rol decisivo en las próximas negociaciones con el FMI, ya que el Gobierno deberá demostrar cómo piensa recuperar el superávit fiscal primario, luego de que el déficit se disparó hacia $1 billón en lo que va del año. Las fuentes oficiales consultadas por la agencia NA aclararon, además, que se mantendrán los incentivos para las empresas que reinviertan sus utilidades en la producción. También negaron que el futuro proyecto estudie modificaciones en el monotributo o elevar la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

Desde el Gobierno indicaron que "cada peso que se recauda es un peso que vuelve a la sociedad en políticas públicas y productivas como el Programa ATP o el IFE", y señalaron que los cambios "en estudio" procuran "lograr un sistema tributario que privilegie la producción, la equidad, la igualdad y que sea sostenible". Enfatizaron, además, que "no se elevará la carga tributaria sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intentan invertir".