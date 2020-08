Provincias no descartan volver a fases restrictivas Nacionales 30 de agosto de 2020 Redacción Por POCOS CAMBIOS EN LA NUEVA ETAPA

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio que regirá hasta el próximo 20 de septiembre, hay pocos cambios en las provincias y algunas evalúan volver a fases anteriores, por el constante aumento de los contagios de Covid-19.

Uno de los cambios es la habilitación de las reuniones al aire libre de hasta 10 personas que, si bien regiría para todo el país, cada jurisdicción deberá implementarlas según su situación epidemiológica.

A continuación, el detalle provincia por provincia:

- Buenos Aires (244.220 total de casos confirmados): No se comunicaron cambios en el AMBA, por lo que todo seguirá igual hasta el próximo 20 de septiembre, y además, evalúan retroceder a la Fase 3 en algunas localidades del interior de la provincia donde se dispararon los contagios en los últimos días.

- Ciudad de Buenos Aires (91.787): A partir del próximo lunes los restaurantes podrán abrir con mesas y sillas en la vereda y en la calle; además, estarán permitidas las reuniones de no más de 10 personas al aire libre, y se retomará gradualmente la actividad en las obras en construcción. También se reabrirán los cementerios de la Ciudad.

- Las provincias de Jujuy (7.621), Santa Fe (6.741), Mendoza (5.943), Río Negro (5.591), Entre Ríos (2.936), Santa Cruz (1.618), y La Pampa (194) evaluaban volver a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los próximos 15 días, debido al aumento de los contagios.

- En las provincias de Santiago del Estero (789), Neuquén (2.768), Salta (2.729), Chaco (5.183), y Chubut (765) tampoco descartaban volver a etapas más restrictivas por el aumento de los contagios; y en Tierra del Fuego (1.908), si bien empezaron a flexibilizar actividades, la opción de cerrar y abrir está presente.

- En Córdoba (7.505) no se evaluaba por el momento retroceder de fase, pese a los consecutivos récords de casos diarios de los últimos días, y para habilitar las reuniones familiares esperaban una decisión del Gobierno nacional.

- Tucumán (1.604) regresó este sábado a la fase 3, por lo que se suspendieron las celebraciones de culto, el turismo interno, las actividades en los bares, restaurantes, gimnasios y afines.

- La Rioja (1.332): Varias localidades de esta provincia permanecían en fase 1.

- Corrientes (313): permanece en la fase 5 y se anunció que se reforzarán los controles de circulación en la vía pública y los encuentros sociales y familiares, para que no excedan el límite de 10 personas.

- San Juan (193): en esa provincia, hay varias localidades que fueron aisladas y otras que ya fueron liberadas, como así también se realizaban controles sanitarios en diferentes barrios.

- Las provincias de Formosa (84), Catamarca (65), San Luis (61), y Misiones (59), acumulaban menos de cien contagios desde el inicio del brote. Misiones mantenía cerrada la frontera con Paraguay y Brasil; mientras que Catamarca permanece en la etapa de distanciamiento social desde el pasado 20 de julio; y Formosa, mantiene las salidas recreativas al aire libre.