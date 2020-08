Marchas anticuarentena en Londres y Berlín Nacionales 30 de agosto de 2020 Redacción Por En Alemania la policía disolvió la protesta por no haber distanciamiento.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Miles de personas marcharon ayer en Londres y Berlín para rechazar las medidas de confinamiento implementadas por los gobiernos británico y alemán, respectivamente, ante la pandemia de coronavirus y afirmaron que no existe la enfermedad, sino que se trata de un complot global.

En la ciudad inglesa se registraron unas 10 mil personas protestando en la tradicional Trafalgar Square, sin utilizar tapabocas ni respetar la distancia social. Entre los manifestantes se destacó el líder antivacunas David Icke. La movilización londinense contó con carteles en los que se tildaba a la pandemia de COVID-19 de "engaño" y definían a las medidas de aislamiento y restricciones como una "tortura infantil".

Hasta el momento, en el Reino Unido se registraron 334.915 casos positivos de coronavirus, enfermedad que provocó la muerte de 41.585 personas. Incluso, el primer ministro británico, Boris Johnson, se contrajo COVID-19, pese a que en un principio había minimizado el impacto del virus.

En tanto, en las calles de la capital de Alemania se movilizaron unos 18 mil manifestantes escépticos de la existencia del coronavirus. Pese a que la protesta había sido autorizada por la Justicia, la Policía debió disolver la medida de fuerza luego de que los manifestantes partieran desde la emblemática Puerta de Brandeburgo.

"El distanciamiento mínimo no está siendo respetado por la mayoría (de los manifestantes) a pesar de las reiteradas solicitudes", sostuvo la Policía, quien subrayó que "no hay otra opción que romper la reunión".

Días atrás, la jefa de Policía de Berlín, Barbara Slowik, había advertido que si las personas que se sumaban a la protesta no cumplían con las reglas de seguridad contra el COVID-19, los uniformados despejarían el área "muy rápidamente".

"No podremos ni querremos ver a decenas de miles reunirse y crear riesgos de infección", había agregado.

En Alemania hay un total de 242.351 contagios de coronavirus y se registraron 9.297 muertes.