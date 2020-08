Verstappen dominó los ensayos en Bélgica Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO RED BULL OBJETIVO./ El neerlandés quiere disputarle la hegemonía a los Mercedes.

El piloto Max Verstappen (Red Bull) logró quedarse con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento que se llevó a cabo en el circuito Spa- Francorchamps, escenario del Gran Premio de Bélgica en el marco de la séptima fecha del Mundial de Fórmula 1. Verstappen se ubicó en lo más alto del clasificador con una vuelta de 1m43s744, seguido por Daniel Ricciardo (Renault) mientras que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo la tercera posición.

En tanto, en el cuarto lugar quedó Alexander Albon (Red Bull) seguido por Sergio Pérez (Racing Point) que terminó en el quinto puesto, a la vez que Valtteri Bottas (Mercedes), quien tuvo el mejor tiempo en el primer ensayo del viernes, fue el sexto. Además Lando Norris (Mc Laren) se ubicó en la séptima posición mientras que en el octavo lugar quedó Esteban Ocon (Renault), noveno fue Carlos Sainz (Mc Laren) y décimo Pierre Gasly (Alpha Tauri).

En el primer entrenamiento de la mañana, Bottas, en el día de su cumpleaños número 31, dominó el ensayo al registrar un tiempo de 1m44s493 y aventajó por solo 69 milésimas a su compañero de equipo Lewis Hamilton (Mercedes) mientras que en el tercer lugar se ubicó Max Verstappen (Red Bull), a 81 milésimas.



FERRARI, LEJOS

El 15° puesto de Charles Leclerc en los entrenamientos de Spa-Francorchams y el 17° de Sebastian Vettel reflejan el presente de Ferrari dentro de la Fórmula 1 y los dos pilotos fueron contundentes tras estos ensayos en Bélgica.

"Nos falta ritmo en este momento. Tenemos que trabajar duro para recuperar el ritmo, pero no espero milagros para este fin de semana", afirmó el monegasco, quien a su vez sostuvo con sinceridad que "el auto no se siente bien, y es triste ver a Ferrari tan abajo".

Por su parte Sebastian Vettel analizó: "El auto es muy difícil de conducir. Supongo que eso significa que no estamos donde deberíamos estar. Buscamos encontrar opciones con la configuración, lo intentamos mucho esta tarde. Reajustar y volver a intentarlo, e intentar algo diferente".

Hoy será el turno de la última tanda de ensayos y la clasificación.



UN CIRCUITO NUEVO

La Fórmula 1 anunció este viernes que la decimosexta competencia de la temporada, a disputarse del 4 al 6 de diciembre en Bahrein por el Gran Premio de Sakhir, será en la pista externa del circuito la cual tiene 3.543 km, por lo que, se estima, la vuelta será de menos de un minuto.

Tras un análisis detallado de los diferentes diseños de pistas disponibles en Bahrein, los organizadores del Mundial llegaron a la conclusión de que el circuito exterior de 11 curvas, que nunca se utilizó para una carrera internacional, es la opción más adecuada. Además, tanto la clasificación como la carrera se desarrollarán en plena noche, dándole otro condimento especial al penúltimo compromiso del año, cita que tendrá 87 vueltas para garantizar que se cumpla la distancia mínima oficial de 305 km.

"Estamos emocionados de anunciar el circuito exterior como el formato para el Gran Premio de Sakhir y queremos agradecer a nuestros socios en el Circuito Internacional de Bahrein por su continuo apoyo", manifestó Ross Brawn, director deportivo de la F1.

Asimismo añadió: "Evaluamos una serie de opciones para el diseño del circuito alternativo y concluimos que el circuito exterior proporcionará la mejor alternativa y proporcionará un nuevo desafío para todos los equipos y entretendrá a todos nuestros fanáticos con altas velocidades y tiempos de vuelta rápidas".