La ACTC difundió el protocolo aprobado Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) difundió el protocolo sanitario que fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Ginés González García y que se aplicará en las competencias que la entidad organice y fiscalice mientras que también regirá en el resto de las categorías automovilísticas del país. El mencionado protocolo contiene catorce puntos y entre los más destacados se encuentra el que indica que la jornada en la que se desarrolle la competencia "deberá ser con turno previo a efectos de evitar aglomeraciones".

Además "se exigirá el uso de barbijo casero/tapaboca y el distanciamiento entre las personas, de más de dos metros durante el transcurso de toda la actividad, dentro y fuera del predio. Autoridades de la prueba, controlarán esta normativa" mientras que "el control de síntomas se realizará al ingreso y durante la jornada".

"La temperatura no superará los 37.5 °C y se realizará mediante termómetros infrarrojos y síntomas como: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea, pérdida de gusto y/o olfato, vómitos", señaló otro de los puntos.

En cuanto al registro control de temperatura de personal y encuesta de síntomas "la persona que desarrollará la entrevista y control de temperatura será provisto de protección facial, barbijo/tapaboca y EPP apropiado para triage". "Para el desarrollo de la encuesta y toma de temperatura el personal deberá respetar el distanciamiento recomendado entre personas. Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, la totalidad del personal debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o líquido al 70%", indicó otro ítem.

Además "deberá llevarse registro que pueda ser entregado a las autoridades sanitarias para realizar un correcto tracing de contactos estrechos, e incluir como mínimo información tal como, numero de teléfono, nombre y apellido, hora de entrada y salida, lugar donde se desarrolla la actividad, tareas específicas que desarrolla".

En tanto, otro punto señaló: "El sector de boxes tiene 40.000 metros cuadrados. Del total de 350 personas, 40 personas estarán distribuidas en la pista que no ingresan a boxes (banderilleros, bomberos, seguridad, ambulancias con su dotación y camarógrafos), manteniendo 2 metros de distancia como mínimo, entre sí".

"Cada equipo estará compuesto por cuatro personas, más el piloto, quienes se dispondrán de la siguiente manera: dos en la parte delantera junto al auto en 35 metros cuadrados y dos en la parte de atrás de boxes en otros 30 metros cuadrados, (ocupación máxima de una persona cada 4 metros cuadrados de espacio efectivamente circulable)", indicó otro punto.

Además "el piloto solo ingresará a su box en el momento de prueba, clasificación y carrera" mientras que "tendrá su lugar personal para colocar y manipular él solo su casco y botella de hidratación" y al bajarse del auto tras finalizar la actividad en pista, "mantendrá 6 metros de distancia con su mecánico ante la posibilidad de estar hiperventilando".

En cuanto al traslado del personal (piloto/mecánicos) del box hacia la casa rodante que se encuentra a 50 metros del lugar, deberá realizarse "por una pasarela que no podrá ser invadida por personal de otros equipos" mientras que "los mecánicos al finalizar la carrera no pueden salir del box para recibir el auto".