Ciclismo: arranca el Tour de Francia

Nada atenta contra su historia. Sin embargo, corren tiempos de renovación de experiencias. En una fecha inédita, algo alejada de los sofocantes calores europeos de junio/julio y entre la amenaza de los rebrotes de coronavirus, el tradicional Tour de Francia comenzará este sábado en Niza una realización especial, en medio de estrictas medidas sanitarias y muchos interrogantes deportivos. Con algunos cambios organizativos, el gran desafío de los 176 pedalistas que participarán en la Grande Boucle, más allá de dosificar esfuerzos, será sobrellevar el temor de contraer el virus y de quedar excluidos de la prueba antes de arribar a los Campos Elíseos, de Paris, el 20 de septiembre.



Dispuesta a salvar el mayor cimiento económico del ciclismo mundial, ASO, la empresa organizadora, afronta unos de sus retos más importantes: organizar un Tour en medio de una pandemia. Que la prueba no consiguiere llegar a salvo al adoquinado bulevar de Champs Élysées atizaría la duda y reviviría la polémica sobre si es aconsejable escenificar otras competiciones deportivas en estas circunstancias. "Es un Tour diferente, en una situación completamente particular. Pero no dejará de ser una fiesta", anticipó su director, Christian Prudhomme, que fue blanco de críticas por su insistencia en garantizar la carrera luego de que tres de las más grandes citas deportivas del año, como Wimbledon, la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio, fueran postergadas para 2021.