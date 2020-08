Lo plantó Sansotre, el Taca al caer Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CLAUDIO BIELER

De la reunión virtual que tuvieron en la tarde de ayer el plantel de Atlético de Rafaela, cuerpo técnico y médico más dirigentes, más allá de conocer los detalles de cara al retorno a los entrenamientos, se destacaron dos novedades importantes. Una buena y la otra no tanto.

De la misma participó el delantero Claudio Bieler. Si bien la dirigencia aún no confirma su llegada, la presencia del ‘Taca’ en este encuentro virtual es un buen indicio de sus ganas de volver a vestir la casaca de la “Crema”. En las próximas horas se podría estar cerrando su arribo.

Por otro lado, la mala tuvo que ver con la ausencia de Nicolás Sansotre. El defensor que tenía todo acordado de palabra para llegar al equipo de Walter Otta, esperando el resultado del hisopado en Buenos Aires y poder viajar a Rafaela, tiró marcha atrás en su decisión y aceptó una oferta –que habría surgido entre jueves y viernes- de Tigre. De esta forma, el ex lateral derecho de Villa Dálmine, no llegará a Alberdi y jugará para el ‘Matador’ de Victoria.