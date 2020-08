"No hay ningún infectado" Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El médico de River, Pedro Hansing, aseguró ayer que, hasta el momento, "no hay ningún infectado" en el plantel "millonario", luego del resultado positivo que se detectó en el entrenador de arqueros Adrián Olivieri. "No tenemos otra persona con síntomas. No hay nadie en el plantel con síntomas. El lunes se harán nuevos testeos. Tal vez no alcance con un solo teatro", explicó Hansing en declaraciones a TyC Sports.

El facultativo expresó que lo que ocurrió en la burbuja que la delegación realiza en Ezeiza "no estaba" en los planes del cuerpo técnico, dado que hay "pronta competencia".

"Vamos a necesitar más de un testeo para ir viendo cómo están los jugadores y que al menos puedan volver a entrenar de manera individuales los que no tengan cargas virales. No hay un método implacable, sino no hubiera una pandemia, lamentablemente el virus se coló", comentó el médico.

El próximo lunes toda la delegación de River que se concentra en un hotel de Ezeiza será sometida nuevamente a los testeos para determinar si hay algún otro cuadro positivo.

Hansing aseguró que a partir de que River puso en funcionamiento la "burbuja" de aislamiento en Ezeiza "no entra, ni sale nadie".

"Del River Camp vinimos directamente al hotel y del hotel al predio. Sin otra salida, ni entrada de nadie. Incluso el personal de cocina y asistentes, también está acá", afirmó.

Hansing le bajó el tono a la polémica que pudo suscitarse por el hecho de que un día antes del inicio de la burbuja, se le dio "libre" a todo el plantel.

Sobre Olivieri, Hansing indicó que "clínicamente está bien, más allá de que pueda tener un decaimiento", y agregó que cuando se presentó el cuadro febril lo aislaron y lo mandaron a hisopar "y además se fue a su casa".