Messi pide una reunión para arreglar su salida Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SIN CONTACTO. / Por el momento Messi no habló con los directivos.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El futbolista Lionel Messi saldría a dar su versión acerca de su decisión de irse del Barcelona y, si bien en España aseguran que escogerá el momento adecuado para hacerlo, estiman que el jugador podría hablar antes del próximo domingo, pero previamente pidió una reunión para negociar su salida.

Hasta el momento, Messi no se pronunció ni para anunciar su decisión ni para replicar las declaraciones que se realizaron sobre su futuro, entre ellas las del entrenador Ronald Koeman, las del secretario técnico Ramón Planes y las del presidente Josep Maria Bartomeu.

El delantero, a través de sus abogados, le comunicó al Barcelona su deseo de dejar el club mediante un burofax mientras que previamente mantuvo una charla con Koeman en la que no quedó convencido del nuevo proyecto y luego trascendió que habló con Pep Guardiola, técnico del Manchester City, con la mente puesta en una posible salida.

En tanto, este viernes, según informaron los medios españoles El Periódico y Sport, Messi le solicitó a sus representantes que le pidan al Barcelona una reunión para poder salir bien del club y que no se genere un conflicto.

Con este pedido, el jugador demuestra que no tiene intención de que abandonar la entidad catalana se convierta en una lucha contra Bartomeu y su Junta Directiva, por lo cual ahora el jugador está pendiente de la respuesta de la dirigencia para que se realice esa cita. .

Por otro lado, si en los próximos dos días no hay ninguna novedad, Messi deberá presentarse el domingo 30 de agosto a las pruebas PCR que serán efectuadas a todo el plantel y el día 31 ir al primer entrenamiento de pretemporada programado por Koeman.

Si bien trascendió que Messi no tenía intención de asistir a las pruebas físicas ni a la primera práctica de la era Koeman, desde el entorno del deslizaron que sí lo haría debido a que, aunque su decisión es firme, entiende que lo mejor para poder salir mediante un acuerdo es no mostrarse en rebeldía y rebajar tensiones.

En tanto, del lado del Barcelona creen que el futbolista no va a presentarse el domingo porque consideran que en el burofax el jugador habría dejado en claro que todas las intenciones trasladadas en la nota entran en vigor ese día.

Según la interpretación de algunos directivos del club catalán, si Messi asiste a las pruebas físicas del día 30 o al primer entrenamiento del día 31, estaría contradiciendo el contenido de su burofax, no de forma explícita, pero sí de forma implícita.