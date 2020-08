Guille Sara quedó libre de Lanús Deportes 29 de agosto de 2020 Redacción Por El arquero rafaelino finalizó antes su contrato con el "Granate" y quedó con el pase en su poder.

FOTO ARCHIVO GUILLERMO SARA. / El arquero surgido en Atlético atajó apenas seis partidos en Lanús.

Guillermo Sara, arquero surgido de la cantera de Atlético de Rafaela, decidió ponerle punto final a su contrato con Lanús, de común acuerdo con la dirigencia ‘Granate’. Su contrato se vencía el 30 de junio de 2021, pero no era tenido en cuenta por el entrenador Luis Zubeldía. Ahora buscará algún club en donde pueda sumar más minutos y recuperar su mejor nivel.

El "Melli" llegó a Lanús a mediados de 2018 como parte de la negociación entre Boca y el Granate por la venta de Esteban Andrada. El "Xeneize" pagó cinco millones de dólares y a su vez le dio al conjunto del Sur el pase del arquero rafaelino.

La tarea de reemplazar a Andrada no era para nada sencilla, el guardameta estaba en un nivel altísimo y venía de ser fundamental en la Copa Libertadores de 2017 donde Lanús cayó en la final ante Gremio.

Mientras tanto, Sara venía de no atajar con continuidad: desde su llegada al conjunto de La Ribera alternó la titularidad en el arco. Y para colmo, cuando parecía afianzarse sufrió una lesión en el hombro en la previa al Superclásico que Boca le ganó por 4-2 a River en diciembre de 2016.

Esto lo dejó fuera de las canchas durante seis meses y cuando retornó el puesto era de Agustín Rossi quien justamente sería su sucesor años más tarde pero esta vez en Lanús.

Sara solo pudo atajar cinco partidos en la Primera del Grana y no tuvo buenos rendimientos. Debutó por Copa Argentina en la eliminación ante Atlético Rafaela, luego atajó en el torneo local ante Defensa y Justicia, San Lorenzo, Aldosivi, Argentinos y Racing. En la derrota ante La Academia debutó Luis Zubeldía en Lanús y su equipo cayó por la mínima. Ese fue su último encuentro con el buzo del equipo del Sur. Primero Matías Ibáñez y luego Rossi fueron los titulares bajo los tres palos.

Así, no resultó positivo el saldo de Guillermo Sara en su paso por Lanús; si bien atajó pocos partidos, en ninguno dio seguridad y a su vez el momento del equipo era muy complicado y hasta comprometido con los promedios. Para colmo, en noviembre de 2018 sufrió otra lesión. En esta ocasión en el hueso escafoides de la mano derecha, que lo alejó por tres meses de las canchas. Y cuando volvió siempre tuvo que pelear de atrás y sin oportunidades de volver a atajar.