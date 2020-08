Nuevos countries y el regreso a las tipologías clásicas Información General 29 de agosto de 2020 Por Esteban Soldano Leer mas ...

La ciudad tradicional y los countries parecen hoy haberse encontrado en un punto fundamental, el nuevo formato para las viviendas colectivas, una tipología que se había perdido y que las urbanizaciones de la periferia acomodada adoptaba en cuentagotas y en los countries más grandes, temáticos, o ciudad-pueblo como Nordelta (que hoy supera los 25000 habitantes). Es un poco gracias a la letra del nuevo código de urbanismo de Buenos Aires y la espada de la pandemia, que ponen para beneficio de la ciudad y sus gentes,(y a los que desarrollan estos negocios) a este formato en la cresta de la ola.



Hasta no hace tanto tiempo esto parecía una contradicción que los clubes de campo, y los countries planteen formatos de viviendas colectivas dentro de un gran espacio verde ya que estaban en un comienzo destinados a grandes casas dentro de grandes predios. Pero en los más grandes como Nordelta empezaron a construirse barrios con edificios bajos de tres o cuatro niveles que empezaban a parecerse a aquellos que la ciudad tradicional iba perdiendo con los edificios en torre de baja calidad y alto precio.



Hoy, en Buenos Aires, con un código urbano mucho más ambicioso, y, a la reflexión que nos obliga la pandemia estas tipologías arquitectónicas vuelven al escenario urbano con la incorporación de mas metros cubiertos, más espacio abierto, con terrazas en versiones parecidas en los countries, lógicamente no idénticas. Se logra así una transición entre la arquitectura que da forma a la ciudad histórica compacta y la que materializa las urbanizaciones periféricas, convocando a mucha gente que bajo estas condiciones se quedan en la ciudad tradicional bajo otra calidad de vida similar a la que plantean los nuevos formatos residenciales.



La novedad de Tigre ahora viene de la mano con Santa Ana Joven, un proyecto de vivienda emplazado en Villa Nueva. Estará formado por 228 unidades residenciales, de las cuales en esta primera etapa en lanzaran 38. Se trata de ocho casas de tres ambientes en una sola planta, de 99 m2 promedio, con jardín propio y galería con parrilla; ocho dúplex de tres ambientes en dos plantas, de 106 m2 promedio, que se construirán sobre las casas y contarán con terraza y parrilla.

Además, incluirá 22 casas adosadas (townhouses) de 106 m2 promedio, en dos plantas, con posibilidad de ampliar un cuarto ambiente en el tercer piso, con jardín y galería con parrilla. Cada una de las unidades contarán con dos cocheras.



El PH moderno en la ciudad tradicional es una tipología que empezó a tomar protagonismo en la salida de la crisis del 2001 como nuevo producto inmobiliario. Por entonces, los estudios de arquitectura generaban su propio trabajo asumiendo el rol de desarrolladores de edificios de poca superficie, una obra que podían afrontar junto a un pequeño grupo de inversores.



Estos edificios bajos, con terrazas y patios que se acercan a la idea de una casa, con la seguridad de una propiedad horizontal y menos expensas, contribuyeron a cambiar la fisonomía de sectores de Palermo, Colegiales, Núñez y otros barrios. Sobre todos, en los que la zonificación de código urbano indicaba el R2b(Residencial general de densidad media–baja). Una tipología con calidad espacial que se ajusta perfectamente al frente de 8,66 de los lotes típicos porteños.



Hasta el cambio de Código (enero de 2019) el distrito R2b habilitaba la construcción de entre 9 y 12 metros con FOT 1, lo cual ha generado una escala “armónica” con una densidad interesante, que se lleva muy bien con las casas bajas vecinas.



Ahora, el nuevo Código Urbanístico ofrece su equivalente en la Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 2 (USAB 2), una zonificación con altura máxima de planta baja y tres pisos (11,20 m), más un cuarto nivel con retiro que puede ser ocupado con vivienda.



Con distintos recursos, los tres proyectos buscan captar la mayor cantidad de luz posible entre las medianeras, tener expansiones propias al aire libre y poner el acento en el recorrido desde la calle a la puerta de las unidades con la escalera abierta al patio central como protagonista.



A su vez, las unidades de simple o doble altura se acomodan como en un tetris(en analogía al videojuego de lógica soviético). No hay una “planta tipo” sino un mix que incluye monoambientes y unidades más amplias, pero siempre con un grado de indeterminación programática que las habilita como espacios para vivir y/o trabajar.



Como verán los nuevos cambios están en marcha, los negocios cierran, la gente vive mejor y la ciudad se pone mas amigable con la vida a pesar del coronavirus que con todo lo malo que trajo a la sociedad sirvió para rectificar el rumbo de la ciudad.