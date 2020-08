Nuestro querido país ¿está en modo pausa? Sociales 29 de agosto de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Realmente, no sé qué pasa por la mente de los argentinos y de nuestros gobernantes. Algunos se hacen los distraídos, otros tienen miedo y otros se muestran indiferentes.

Si analizamos cada aspecto de nuestra vida, advertiremos que todo está “patas para arriba”. En cuanto a la economía, no hace falta ser economista para darnos cuenta, que cada vez hay más pobres, más hambre, que las familias tienen dificultades de todo tipo, que no se atisba para nada el sol, sino solo nubarrones y tormentas. En cuanto a las divisiones sociales, cada vez son mayores. Pareciera que no se puede pensar diferente…yo defiendo la vida, tengo mis propias ideas de lo que significa educar, pero no por eso descalifico al que piensa distinto, lo respeto. El respeto, implica respeto a los “derechos humanos” genuinos y no con el tinte personal que algunos pretenden darle. Los “derechos humanos”, no admiten “atajos”.

Si hablamos de “Educación”, no podemos ser hipócritas y no reconocer que se perdió un año, que es imposible de recuperar, que nuestros jóvenes de quinto año se quedaron sin viaje y peligra su graduación, como si fuera un evento que puede repetirse, el primer grado, que es todo un cambio y un acontecimiento, perdido. Todos sabemos que lo que se vive, como alumnos de quinto año es inolvidable. Fundamental es en la vida de las personas, la educación, ya que es la que nos facilita la comprensión del mundo que nos rodea, nos da la posibilidad de leer y escribir, introducirnos en el maravilloso mundo del saber.

Si hablamos de justicia, nos corre seguramente un frío por el cuerpo, al ver que están en riesgo nuestros derechos como ciudadanos, como seres pensantes. Se habla de una reforma de justicia que no es tal, que da privilegios a unos pocos y que seguramente oprime al resto. La justicia, es en una acepción simple, un principio moral, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde…y sabemos que es mucho más que eso y que en nuestro país no está funcionando bien, desde hace mucho tiempo, pero más aún hoy. A la vista de todos está, que tampoco es para todos igual.

Aunque habría mucho más que decir, finalmente voy a hablar de lo que más me preocupa, la “libertad” . La libertad, es un bien y es un don con el que nacimos, aunque en algunos casos se les truncó rápidamente. Costó mucho conseguir la libertad para ponerla en riesgo hoy, murieron héroes de la historia dando su vida, su tranquilidad, para que nosotros la tuviéramos.

En este momento por el COVID 19, estamos como presos, sin poder disponer de nuestra libertad en todo el sentido de la palabra. No niego que existe el virus, pero ya basta, el país entero sabe cómo cuidarse y muchos están muriendo por descuidar otros aspectos de su salud. Necesitamos recuperar la libertad, el que tenga miedo que se quede encerrado y el que no, que recupere su vida. Qué podemos morir, seguramente, pero no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa. Eso no solo está en nuestras manos, sino en las manos de Dios, a quien pareciera que hemos olvidado, pero les aseguro que está muy presente. No discutamos más, hagamos uso de la libertad, no podemos esperar una vacuna para recuperarla, porque muchos no se la van a poner y tienen derecho a negarse porque es su vida y otros se la colocarán si quieren.

Dejemos de obligar al otro a un pensamiento unívoco, somos millones con derecho a pensar y a elegir. Despertemos y defendamos nuestro derecho a la libertad, antes de que sea tarde. Manifestemos abiertamente nuestro amor a esa libertad, pacíficamente pero firmemente. Recordemos el Himno nacional…libertad, libertad, libertad. Gracias Dios por ese don regalado, pero cuidado, que las consecuencias de su uso son nuestra responsabilidad.

Pero preguntémonos…¿nuestro país está en modo pausa?..¿de quién depende?... ¿podemos hacer algo?...hagámoslo.