Concejales votaron sobre tablas congelar los sueldos por 60 días Locales 29 de agosto de 2020 Redacción Por La iniciativa fue consensuada y aprobada este viernes en la sesión ordinaria, que se desarrolló en un día poco habitual, debido al paro de los municipales. También se generó un debate a partir del pedido de informes sobre cloacas de Mársico. Además, se aprobó la readecuación de partidas en medio de la pandemia.

Este viernes se realizó la sesión ordinaria del Concejo, tras cumplirse el jueves las 48 horas del paro de FESTRAM que llevó a cambiar el día de la sesión, con varios proyectos que recibieron aprobación. Los concejales en el recinto acordaron prorrogar nuevamente el congelamiento de los sueldos, en virtud de la emergencia que continúa y el proyecto se votó sobre tablas. Hasta el 1° de septiembre estará en vigencia, con la posibilidad de volver a prorrogarlo.

Cabe recordar que el 1° de enero de 2020 a través de una resolución interna se congelaba el sueldo de los ediles por 180 días, además del sueldo del Secretario y Prosecretario. Esta resolución había vencido el 1° de julio.

En la sesión también hubo lugar para cruces por las cloacas y los barrios que quedaron al margen de esta obra, a partir del pedido de información que elevó el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico. Una vez más los pases de facturas estuvieron presentes y acapararon gran parte del debate con Jorge Muriel. Últimamente si no es por el tema de seguridad es por el de obras, pero los reproches respecto a las gestiones socialistas se hacen presentes y la respuesta de Mársico no se hace esperar, dejando en claro que siempre que tuvo que criticar al espacio político que integra, no le pesó.

Otros de los proyectos tratados este viernes tuvieron que ver con la readecuación de partidas presupuestarias en el marco de la crisis socioeconómica y sanitaria generada por la pandemia, que llevó al Departamento Ejecutivo a tener que variar la agenda y ajustar algunos programas en el marco de las restricciones.

La oposición que en la sesión anterior aprobó el estudio contable que realizará la auditoría externa, -siendo el que más presupuesto había presentado- incorporó en la determinación de partidas los 800.000 pesos que faltaban para cubrir ese costo.

“El proyecto de redireccionamiento de partidas era un proyecto que llevaba varios días en el Concejo y no se había tratado porque el Ejecutivo no había girado la información que nosotros habíamos solicitado, y que tenía que ver con las cosas que se dejaban de hacer. La información llegó, la pudimos analizar, corroboramos que era necesario en base a la situación que estamos atravesando y aprovechamos la oportunidad para incorporar un nuevo ítems que era el redireccionamiento de las partidas, para poder dotar a la auditoría externa de los recursos necesarios para poder concretarla. Sucede que había aumentado la necesidad de recursos de acuerdo al presupuesto que había disponible”, señaló el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti.

A su vez el edil opositor manifestó que “propuesto por el propio Ejecutivo que nos dijeron que había una obra que estaba planificada para el relleno sanitario y que este año no se va a poder realizar y que quedaría pendiente para el 2021, por lo tanto había un sobrante de dinero allí y propusieron que sea destinado a la auditoría. Esto fue consensuado con todos los bloques y el propio Ejecutivo”, enfatizó Viotti.

Huertas Urbanas agroecológicas

En la sesión además se aprobó una Ordenanza impulsada por el concejal “Lalo” Bonino que promueve crear huertas urbanas agroecológicas en terrenos que actualmente no estén siendo utilizados, a partir del Programa Municipal “Rafaela Cultiva”.

En ese sentido la concejal justicialista Brenda Vimo fue clara al declarar que "es importante y necesario promover las huertas comunitarias". La Dra. Brenda Vimo celebró la propuesta y comentó: "estamos en sintonía con la importancia de cuidar el ambiente , la salud y la producción local ". Cabe destacar que este programa estará destinado a desocupados y sub desocupados, personas con discapacidad, familias en situación de vulnerabilidad, cooperativas, clubes, vecinales y adultos mayores. Por último, la concejal del PJ comentó: "de esta manera podemos cuestionarnos qué producimos , qué comemos, de dónde viene lo que comemos y apostar a políticas de estado que promuevan la soberanía alimentaria, que disminuya la huella ecológica”.