También los docentes Locales 29 de agosto de 2020 Redacción Por Será una doble jornada de medidas de fuerza para el 1 y 2 de septiembre.

Dentro del marco del plan de lucha por un acuerdo salarial, los docentes nucleados en Amsafe y Sadop confirman una nueva doble jornada de paro para el 1 y 2 de septiembre. Luego del Congreso Provincial del Saber desarrollado de forma virtual esta mañana por el sindicato de los docentes privados, el secretario general de SADOP Santa Fe Pedro Bayugar explicó que además de no dictar clases durante los dos días de paro, se facultó a las seccionales para “que determinan diferentes acciones complementarias, como ser que no se envían tareas durante toda la semana”. Por otro lado, brindó precisiones sobre el bono que analiza aplicar el gobierno provincial por segunda vez: “entendemos que el presunto bono, que no nos han notificado, viene a repetir lo mismo que ya dijimos el mes pasado. No responde a los requerimientos ni al pedido de los docentes”, ya que “no resuelve la situación económica y agrava el malestar porque es un bono concedido conforme a la estructura laboral de la administración pública y resiente las relaciones dentro del sistema educativo de la provincia”. Entre otras resoluciones tomadas por SADOP en esta asamblea, se decidió declarar el Estado de Asamblea y Movilización Permanente; exigir una oferta salarial paritaria inmediata del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; rechazar la vuelta de las clases presenciales en tanto no estén garantizadas las condiciones salariales, laborales y sanitarias para hacerlo, tanto de parte de las autoridades pertinentes como de las entidades propietarias de escuelas privadas; facultar a los Consejos Directivos de las Seccionales Santa Fe y Rosario a acordar las medidas de fuerza con otras organizaciones gremiales, contemplando la posibilidad de profundizarlas.