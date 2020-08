2 nuevos infectados y 15 casos activos

En el reporte diario correspondiente a este viernes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud reportó 2 nuevos casos de coronavirus en la ciudad en las últimas 24 horas. De esta manera, en este segundo rebrote, Rafaela suma 24 casos desde el 17 de agosto, con un promedio casi de 2 por día.

Los facultativos Sandra Capello, infectóloga, y Martín Racca, subsecretario de Salud del municipio local, brindaron detalles a través de la conferencia de prensa que se realiza después de las 17 horas. En este sentido, Racca precisó en el inicio del informe que "tenemos que anunciar 2 casos nuevos de COVID-19 en Rafaela (un hombre y una mujer), uno con nexo epidemiológico y procesado en un medio privado, y otro que fue cargado y atendido en otra jurisdicción. También tenemos que comunicar que en el medio privado comunicaron un caso que corresponde a la localidad de Bella Italia. En este sentido, debemos decirle a la gente de la localidad vecina que se queden tranquilos, ya que la gente está cumpliendo las indicaciones desde el primer momento, también con nexo que corresponde a un clúster productivo de una empresa. De esta manera, desde el inicio de la pandemia sumamos un total de 45 casos en la ciudad. Durante esta jornada, dimos 2 altas nuevas, así que nos encontramos con 15 casos activos, 28 recuperados, 1 fallecido y 1 atendido en otra jurisdicción. El total de aislados suman 196 y deben cumplir con los 14 días de aislamiento desde el último contacto.

Luego, Capello acotó que "hasta el momento, todos los casos registrados en la ciudad se encuentran identificados y sus contactos se encuentran cumpliendo el aislamiento. La gran mayoría tienen nexo epidemiológico y solamente dos casos se encuentran en investigación. También quiero transmitirle a la población que ante la presencia de síntomas, se comuniquen al 107 y eso no quiere decir que el hisopado se haga inmediatamente. Desde el comienzo de los síntomas, se recomienda esperar, como mínimo, 72 horas para poder realizarlo y que tenga un resultado concluyente. Reiteramos, el hisopado no es una urgencia, pude esperar, pero la urgencia sí es el aislamiento para evitar la diseminación de los casos. O sea, ante la presencia de síntomas, hay que quedarse en el domicilio y comunicarse al 107 o a su médico de cabecera. En el caso de que los síntomas se agraven y todavía no se le realizó el hisopado, no salga de su domicilio, no vaya a una guardia e insista llamando al 107. Vemos que hay mucha gente ansiosa, ya que llaman y como se le da fecha dentro de 72 horas, van a un centro privado y se lo hacen. Como dijimos en reiteradas ocasiones, hasta que esperar sí o sí 72 horas porque no es representantivo".



CON INTENDENTES Y

PRESIDENTES COMUNALES

Posteriormente, Racca añadió que "durante la mañana tuvimos en contacto con intendentes y presidentes comunales de las localidades que tienen casos activos en la provincia de Santa Fe junto al gobernador. En esta jornada, se anunciaron nuevamente más de 10.000 casos por parte del Ministerio de Salud de la Nación y volvimos a ser la segunda jurisdicción a nivel nacional. Redoblamos las apuestas, queremos cuidarnos, y el diálogo se baso sobre las medidas que se pueden tomar, extras, a las que ya tenemos. La realidad es que las localidades que tienen mucho más casos que nosotros no pudieron retroceder de fases porque tuvieron muchas controversias. Está en discusión el tema, sabemos que la única posibilidad de disminuir es a través de inhibir la circulación de las personas sin tocar lo productivo. Ese es el objetivo y veremos si se llega a un acuerdo o si se toma alguna medida ajena a la que ya tenemos, que es la de evitar los encuentros familiares y afectivos. Desde esta nueva oleada en Rafaela, desde el 17 de agosto, los casos que tuvimos corresponden a distintos eventos, ya sean productivos o afectivos y en algunas oficinas. La mayor peligrosidad de los clúster que nombre recién se centró en los encuentros afectivos. No es lo mismo trabajar con el aislamiento de una familia que corresponde a una empresa que a 10 familias que corresponden a un encuentro afectivo de 10 amigos. Así que durante este fin de semana, recomendamos cumplir con esta normativa, existe la posibilidad de que el virus esté en peligro de incubación y pude llegar a ser un grave problema si no cumplimos con esta norma. Lo más importante es el aislamiento, no calificar como contacto estrecho, tomemos los recaudos necesarios, usemos el barbijo, el lavado de manos y salir solamente si es necesario. Recuerden que los objetos no contagian, y si yo me lavo bien las manos, el objeto, por más que tenga el coronavirus, no va a ingresar por la piel.



PRIMER CASO EN BELLA ITALIA

Acerca del caso antes mencionado, perteneciente a la vecina localidad, se trata de un vecino que vive en la mencionada población pero se habría contagiado desarrollando su trabajo en Rafaela. De esta manera, en el Departamento Castellanos ya son 51 los casos confirmados hasta el momento (45 en nuestra ciudad y los restantes en María Juana, Lehmann, Plaza Clucellas, Sunchales, Frontera y Bella Italia).