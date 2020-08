Fuertes controles y mayores restricciones Locales 29 de agosto de 2020 Redacción Por Efectivos policiales, agentes de tránsito y Guardia Urbana continúan con los operativos en los accesos a la ciudad. En las últimas horas, tres vehículos fueron demorados y tuvieron que regresar a su lugar de origen.

Luego de la medida anunciada por las autoridades locales, en sintonía con las disposiciones a nivel nacional y provincial para evitar la propagación del coronavirus, los controles de accesos a Rafaela cuentan con una fuerte presencia de policías y agentes de tránsito. Los mismos apuntan a que sólo circulen quienes realmente tengan la necesidad de hacerlo, abarcando una lista de trabajadores como policías, personal de salud y otros del sector privado.

Este viernes por la mañana, tres vehículos fueron detectados sin las habilitaciones y no pudieron ingresar a Rafaela. Por un lado, una camioneta Fiat Strada, residente de Santa Clara, intentó arribar a la ciudad acusando realizar visitas familiares. Otro caso, una Chevrolet Spin, proveniente de la ciudad de Sastre, circulaba sin los permisos necesarios. Por último, un Volkswagen Fox, además de no tener los papeles correspondientes, contaba con alcoholemia positiva.

Los controles están a cargo de Gendarmería, Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana. No se impide el paso de automovilistas ni camioneros pero sí se verifica el estado de salud de los mismos y los permisos para viajar.