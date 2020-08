Transmisión comunitaria en el Gran Santa Fe Locales 29 de agosto de 2020 Redacción Por Lo declaró anoche el gobernador Omar Perotti y abarca a todo el departamento La Capital. En tanto, para el aglomerado Rosario se suspenden todas las actividades desde las 19 horas desde este sábado. En el territorio hubo otro nuevo récord diario con 508 nuevos casos y 3 fallecimientos más.

Luego del mantener una reunión virtual este jueves para analizar el comportamiento del coronavirus con el presidente Alberto Fernández, y una presencial este viernes en Puerto General San Martín, donde no se obvió el tema de la pandemia, el gobernador Omar Perotti realizó anoche anuncios en el espacio de la transmisión del reporte que brinda la provincia todas las noches. En un día donde hubo récord de contagios en la provincia por cuarta vez consecutiva, que alcanzaron los 508 y tres nuevos fallecimientos que elevaron el número de víctimas fatales a 74, Perotti definió que hay circulación comunitaria del virus en todo el departamento La Capital La circulación comunitaria se determina cuando hay muchos casos sin nexo, se perdió el hilo de los contagios, y en la mayoría de los casos no pueden ser trazados.

El gobernador remarcó que el objetivo es disminuir la transmisión del virus para el resguardo de toda la región. "Hoy tenemos la necesidad de ponerle un freno a la movilización de gente para disminuir los contagios". De todos modos, no precisó si habrá alguna vuelta atrás de fase o qué medidas se tomarán a partir de esta definición.



AGLOMERADO ROSARIO

En tanto, para el sur provincial resolvió suspender todas las actividades desde las 19 horas, medida que se hará efectiva desde este sábado, salvo las farmacias de turno, los take away (hasta las 22) y los servicios de delivery (hasta las 23).

"Ninguna actividad, de ningún tipo", insistió Perotti, quien precisó que los números de esta semana, en cuanto a casos y fallecimientos, lo llevaron a tomar esta decisión para disminuir los riesgos de contagio. Será por 14 días, y tal cual lo manifestó comprenderá el sur provincial desde "Timbúes a Arroyo Seco". "Es para disminuir la circulación, y no las actividades", dijo el gobernador, quien agregó que "quedan permitidas dentro de ese horario las caminatas recreativas, con el uso de barbijo y respetando el distanciamiento". El gobernador aclaró también que "Venado Tuerto y Firmat, en el departamento de General López, van a adoptar la misma modalidad", por lo que las actividades se podrán realizar hasta las 19.30. Este viernes se conoció, a través de un informe que publicó La Capital, que el tiempo de duplicación de casos bajó de 15 a 11 días en una semana en Rosario, que el índice RT (que es nada menos el promedio de contagios por cada caso positivo) se elevó de 1,29 a 1,51 y que las camas críticas ocupadas en el sector público, que la semana anterior eran cerca de un 63 por ciento del total, subieron a 75 por ciento (aunque solo el 8 por ciento corresponde a casos de Covid-19). Esas tres variables marcan el avance de la enfermedad en la ciudad. Pero es otra la que más alarma genera en las autoridades: hubo en los últimos tiempos un aumento considerable de los testeos, que fue acompañado por un aumento del porcentaje de positivos.

Este viernes, con 267 casos nuevos, Rosario tuvo otro pico máximo de contagios de coronavirus, superando el récord del jueves que fue de 234 casos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 3.176 (2.260 en 31 días).



CIFRA MAXIMA

Previo a los anuncios del gobernador, el Ministerio de Salud provincial reportó 508 nuevos casos de coronarivus en las últimas 24 horas en toda el territorio santafesino, marca máxima de contagios desde este jueves, cuando se confirmaron 467 infectados nuevos de coronavirus y enfermos de Covid-19. De este número actualizado, 23 son de la capital provincial (ya suma 304 acumulados) y 11 de Santo Tomé (119 en el total). Por el crecimiento de la curva (son 6.737 casos desde el inicio de la pandemia en toda la bota), la directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós, confirmó en el reporte sanitario que se emite a diario que hay transmisión comunitaria “en la ciudad de Santa Fe y todo el Gran Santa Fe”. En rigor, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó a última hora de este viernes las zonas con transmisión comunitaria, y -además de Rosario y Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto), añadió en ese listado a todo el Departamento La Capital, con lo cual más allá de las declaraciones de la funcionaria, el área con esta definición de transmisión abarca un área mucho mayor. Se entiende por transmisión comunitaria a la situación en la cual, dentro de una región, hay una gran cantidad de casos confirmados sobre los cuales no hay nexo epidemiológico de contagio detectado, con lo cual la cadena de rastreo (de cómo se infectó una persona, y a su vez cómo se contagiaron otras) se rompe. “Hay muchas otras ciudades de todo el territorio provincial o pueblos que van reportando casos por primera vez, y que ya tenían pocos positivos pero se suman nuevos”, advirtió la funcionaria. Hay una proporción de casos importante sobre el cual no hay un nexo epidemiológico claro: “Cuando se interroga a una personas sospechosa de Covid-19 que no es un caso estrecho de un confirmado ni había estado en un lugar con alta circulación viral (Buenos Aires, por ejemplo), esto implica transmisión comunitaria. Con ello, nos tenemos que cuidar aún mucho más que antes”, fue su pedido.

En cuanto al resto de los casos de ayer, 27 son de Venado Tuerto; 25 de Las Rosas; 21 de San Lorenzo; 18 de Soldini; 14 de Villa Gobernador Gálvez; 13 de Villa Constitución; 12 de Firmat; 9 de Funes; 6 de Capitán Bermúdez; 6 de Fray Luis Beltrán; 5 de Casilda; 5 de Las Parejas; 5 de Puerto General San Martín; 5 de Ricardone; 3 de Avellaneda; 3 de Chabás; 3 de Granadero Baigorria; 2 de Chañar Ladeado; 2 de María Susana y 2 de Pujato. Cada una de las siguientes localidades reportó un sólo caso: Aldao; Alvear; Amenábar; Bella Italia; Bombal; Chovet; Fighiera; Florencia; Humboldt; María Luisa; Oliveros; Pérez; Pilar; Progreso; Rafaela; Roldán; San Justo; Santo Domingo; Villa Ocampo y Wheelwright.

En tanto, 59 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 28 con asistencia respiratoria mecánica y 31 sin asistencia respiratoria mecánica, 174 se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 4.347 pacientes recuperados y un total de 2.316 pacientes activos. Por último, en la provincia se registraron 38.863 notificaciones de las cuales 29.688 fueron descartadas.



74 FALLECIDOS

Por último, en el día de la fecha se informó el fallecimiento de 3 personas con COVID-19, 3 pacientes (47

años, 71 años y 82 años) con residencia en la localidad de Rosario. Hasta la fecha se registran un total de 74 fallecidos en la provincia (1 en Rafaela).



EN LAS COLONIAS

En las últimas horas del jueves y primeras de este viernes, 4 localidades del departamento Las Colonias sumaron nuevos casos positivos de Coronavirus. Se trata de Pilar, Humboldt, Santo Domingo y Progreso. Estas dos últimas no habían registrado casos hasta el momento. Sobre este tema autoridades del Samco Progreso en conjunto con funcionarios comunales emitieron un comunicado de prensa donde comunicaron que el resultado del caso sospechoso de Covid-19 ha dado positivo. “La persona se encuentra con buen estado de salud continuando el aislamiento. Seamos solidarios, no señalemos ni discriminemos”, añadieron autoridades de salud. Por su parte en Santo Domingo, la presidenta comunal Patricia Arber en conjunto con representantes del Samco local dieron detalles a través de las redes sociales oficiales del Ejecutivo y del nosocomio local sobre el primer caso positivo en esa localidad del norte del departamento Las Colonias.

Por su parte en Pilar la Mesa de Salud confirmó el segundo caso positivo. Se trata de un paciente que permanece internado en la sección Covid-19 del Rotary Club, que tanto la comuna local junto a los servicios de salud públicos y privados han trabajado en perfeccionar desde el inicio de la pandemia para fortalecer la salud de los vecinos de Pilar.

Por su parte en Humboldt anoche se confirmó el 7to. caso positivo en esa localidad. Aún permanecen 39 personas aisladas.