Debate sobre la reforma judicial llega a Diputados Nacionales 29 de agosto de 2020 Redacción Por El oficialismo se prepara para un largo debate mientras busca los votos para su aprobación.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que el debate de la reforma judicial allí "será más largo" y que el oficialismo está abierto a "discutir y modificar si hace falta" el proyecto, para el cual todavía no tiene los votos necesarios.

Un día después de que el Frente de Todos aprobara el proyecto en el Senado, en medio de críticas de la oposición por la creación de nuevos cargos introducidos a la redacción de la iniciativa a último momento, Massa brindó un panorama sobre el debate que se espera en la Cámara baja, donde el oficialismo no tiene mayoría propia.

Tras la votación del Senado (con 40 votos a favor y 26 en contra), el presidente de la Cámara de Diputados adelantó en declaraciones televisivas que allí el debate "será más largo", debido a que los diputados son más (257) que los senadores (72).

Massa anunció que, de cara al debate en comisiones, "ya hay 49 entidades anotadas que van a dar su opinión" sobre la iniciativa que amplía el fuero federal, al tiempo que afirmó que "hay muchos diputados que tienen mucho para aportar en el debate".

"Que propongan sus modificaciones que es el normal funcionamiento de cualquier Parlamento", sostuvo el presidente de la Cámara baja y agregó: "Estamos abiertos a escuchar, a discutir y a modificar si hace falta".

Massa aseguró que tiene "mucha confianza" en que habrá "un diálogo razonable" y se expresó a favor de "encarar un proceso de cambio, sin miedo, sin prejuicios y sin descalificaciones" entre los referentes de cada fuerza política.

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, el Frente de Todos cuenta en la Cámara de Diputados con 119 legisladores pero tiene a José Ignacio de Mendiguren de licencia, por lo que necesita al menos 12 votos más.

En ese contexto, el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich sostuvo este viernes en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, que el oficialismo "está tratando de canjear votos de diputados por cargos".

Esta acusación, que sus compañeros de bancada hicieron varias veces durante el debate en el Senado, apunta a la cantidad de cargos judiciales creados por el proyecto. "Ya habían aumentado los cargos de 300 a más de 600, estamos en los 900. Ayer a la 1:00 de la madrugada, el oficialismo dijo que aumentaba 100 cargos más. No le importa la Justicia", se quejó Bullrich.

El oficialismo apuesta a sumar apoyos en Diputados durante el debate en comisiones, pero entre sus aliados habituales la iniciativa tiene bastante rechazo: los tres diputados de Consenso Federal se expresaron en contra al igual que los cuatro de Córdoba Federal.

Todos ellos forman parte del interbloque Federal, al igual que los progresistas santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez, que también anticiparon que no acompañarían el proyecto, al menos no sin un mayor nivel de consenso.

Por lo tanto, de los 11 legisladores que integran esa bancada nueve manifestaron su rechazo, mientras que en el interbloque Unidad Federal que encabeza el mendocino José Luis Ramón y que tiene ocho diputados, también hay resistencias al proyecto.