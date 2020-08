El canje de deuda cerró con una amplia adhesión Nacionales 29 de agosto de 2020 Redacción Por Hay satisfacción en el Gobierno por el "alto" nivel de adhesión: el dato se conocería el lunes.

FOTO ARCHIVO MARTIN GUZMÁN.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Gobierno concluyó ayer el proceso de canje de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, por unos u$s 66.000 millones, y habría alcanzado los porcentajes de adhesión necesarios para normalizar todo el pasivo externo, indicaron fuentes oficiales. Si bien existe satisfacción oficial por las proyecciones, se indicó que recién el lunes estarían los porcentajes finales de adhesión, ya que se debe procesar toda la documentación.

Voceros oficiales consultados por la agencia NA señalaron que el resultado es "muy bueno y alto, y las caras que se ven en el Ministerio de Economía son de satisfacción y tranquilidad". Las fuentes consultadas estimaron que los porcentajes de adhesión estarán largamente "por encima del 75%" sin dar mayores precisiones, y los más optimistas especulaban con alcanzar un nivel del 90%.

La Argentina ofreció cinco bonos en dólares y euros, y en el Palacio de Hacienda se trabajaba febrilmente procesando los pedidos y calculando los porcentajes de adhesión por bonos y por series de títulos ofrecidos en el canje.

"Por ahora estimamos altos porcentajes de adhesión pero hay que esperar que se cierre todo", explicaron las fuentes oficiales consultadas, que señalaron que el anuncio oficial será el lunes próximo y estará a cargo del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El proceso de reestructuración de la deuda incluye el canje de 21 bonos de la deuda externa denominados en dolares, bajo legislación extranjera, por u$s 66.137 millones. En el Gobierno daban por descontado que se supera la adhesión a las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que para los bonos Exchange (Par y Discount), requieren una aceptación general de 85% y de 66% en cada serie, o un 75% en cada serie sin importar la sumatoria total.

En los bonos Globales, emitidos entre 2016 y 2018, la adhesión debe superar el 66% general y 50% de cada serie.

Si se superan los porcentajes de adhesión al canje los bonistas que no se presentaron quedan obligados a aceptar las condiciones ofrecidas por el gobierno o recurrir a los tribunales.

La liquidación de la operación se realizará el próximo viernes 4 de septiembre, y desde entonces los bonistas podrán cambiar sus títulos en el mercado secundario. Los que entraron al canje cobrarán el 9 de julio de 2021 el primer cupón de intereses devengados desde el 6 de abril hasta el próximo viernes, y los que rechacen la oferta presentada no tendrán ese adicional.

Para normalizar el pasivo total de la deuda pública resta aún el canje de deuda en dólares con legislación local y la negociación con el FMI, por una deuda que alcanza los u$s 46.000 millones.