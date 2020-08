En julio 3,9 millones de personas compraron dólares para ahorro Nacionales 29 de agosto de 2020 Redacción Por El número de personas que compraron dólares se incrementó cerca de 20% respecto de junio y se multiplicó por 10 respecto de febrero y marzo, según datos del BCRA. En tanto, el blue retrocedió a $137 y el dólar oficial cerró la semana en alza.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Alrededor de 3.900.000 personas compraron dólares en julio para ahorro, cifra récord que representó un incremento en torno al 20 por ciento respecto de junio, según datos difundidos hoy por el Banco Central.

El informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" dado a conocer por la autoridad monetaria indicó que la compra promedio per cápita de julio se mantuvo en línea con el nivel del mes anterior.

Los datos arrojaron que el monto se volvió a ubicar por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200, al llegar a u$s 192. El sondeo sostuvo que las "personas humanas" compraron de forma neta en julio u$s 740 millones para atesoramiento, lo que implica un crecimiento frente a junio, cuando la cifra se había ubicado en u$s 618 millones.

Fueron "alrededor de 3.900.000 individuos", quienes accedieron en julio a la compra de moneda extranjera para ahorro, con lo que se dio un avance de casi 20% en la comparación mensual. Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández había evaluado como un "problema" la creciente demanda de los pequeños ahorristas para dolarizar carteras en medio de la crisis.

"Muchos se vuelcan al dólar, no lo puedo evitar. Es un problema cultural que tiene la Argentina", sostuvo el jefe de Estado, quien en esa oportunidad aseguró que se estudiaba la posibilidad de profundizar el cepo. Luego, el Ministerio de Economía aclaró que por el momento iba a seguir permitida la compra de u$s 200 mensuales.

En tanto, el análisis del Banco Central también señaló que se efectuaron gastos con tarjeta de crédito por consumos en el exterior por u$s 130 millones, lo cual significa una caída de 74% interanual ante el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus.

Con relación a la venta de billetes, sostuvo que mostraron una suba de 20% respecto del mes previo, al totalizar u$s 13 millones y "elevando la cantidad de personas a 85.000, alrededor de 10.000 más que junio". Afirmó además que "se realizaron repatriaciones de fondos desde cuentas propias en el exterior por u$s 8 millones, mayormente contra créditos en cuentas locales en moneda extranjera con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios".



EL BLUE BAJO Y EL

OFICIAL AUMENTO

El dólar blue cedió ayer a $137, mientras las cotizaciones oficiales subieron y el Banco Central volvió a vender divisas ante una limitada oferta por parte del sector privado. El tipo de cambio en el circuito financiero informal de la city cedió $1 frente al jueves, cuando había retomado el ritmo ascendente tras dos jornadas consecutivas sin variaciones.

En el sector mayorista la moneda norteamericana sumó seis centavos con relación al día anterior y se ubicó así en $74.

Respecto del viernes pasado, el dólar en el mercado en el que operan entidades financieras y empresas mostró un aumento de 42 centavos, en línea con los últimos ajustes al alza semanales convalidados por el Banco Central.

Operadores evaluaron que durante el desarrollo del día nuevamente se dio una escasa oferta por parte del sector privado, lo que llevó a un nuevo balance negativo para la autoridad monetaria.

De acuerdo con cálculos privados, las ventas oficiales se ubicaron en torno a los u$s 50 millones, lo que llevaría a una cifra de alrededor u$s 220 millones en la semana.

El volumen negociado este viernes en el segmento de contado fue de u$s 164,88 millones.

El dólar "solidario" al que pueden acceder los ahorristas mantuvo un firme ritmo ascendente y ganó seis centavos frente al día anterior dado que fue ofrecido a un promedio de $101,62.

De ese modo, la divisa que opera con el recargo del 30 por ciento correspondiente al Impuesto País trepó 48 centavos con relación al viernes pasado.

En ese escenario, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el dólar tiene un valor "competitivo" en la Argentina, y lo comparó con el nivel que existía en 2009.

"Tenemos un nivel que es competitivo. Lo converso a diario con sectores de la agroindustria. Es un dólar que no es recontra alto, no es el nivel de 2002, pero está parecido al de la salida de la crisis internacional de 2009", analizó el funcionario nacional en declaraciones radiales.