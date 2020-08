Se renovó la cuarentena hasta el 20 de septiembre Nacionales 29 de agosto de 2020 Redacción Por El Presidente Fernández anunció por redes sociales los detalles de la nueva fase de aislamiento. Alertó sobre la expansión del coronavirus en todo el país, apeló a la "responsabilidad personal" para evitar los contagios.

FOTO NA ANUNCIO. Fernández en un video que se difundió por redes sociales.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- A través de un video de grabado de cinco minutos de duración, el presidente Alberto Fernández anunció ayer una nueva fase del aislamiento social que regirá hasta el 20 de septiembre, en la cual se habilitarán las reuniones al aire libre de hasta 10 personas en todo el país, en medio de otra jornada récord de contagios de Covid-19 al superar los 11.000 casos.

El anuncio se grabó en las primera horas de la tarde luego de una extensa reunión en la Quinta de Olivos con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y recién fue difundido cerca de las 20:00 en las redes sociales, incluso después de la conferencia de prensa que brindó el mandatario de la Ciudad.

Una de las novedades del mensaje fue que la próxima fase será más extensa que los habituales 14 días de las anteriores, ya que señaló que se decidió "prorrogar la medidas de cuidado hasta el próximo 20 de septiembre".

En ese marco, anunció: "Vamos a autorizar encuentros de hasta diez personas al aire libre, manteniendo la distancia, en todo el país. Será implementado en cada jurisdicción".

La otra novedad fue que por primera vez el anuncio de la nueva fase se realizó con un video grabado y difundido en las redes sociales, con un extensión mucho más breve de los anteriores mensajes.

Además, habló sin la presencia de Kicillof y Rodríguez Larreta, ya que buscó en esta oportunidad dar un mensaje más federal a raíz del incremento de casos que se está dando en el interior del país, mientras el AMBA permanece en una "meseta alta".

"El problema ya no es solo AMBA, está en todo el país. Hace un mes y medio el 93% de los casos estaba en la zona metropolitana. Ahora las provincias del interior representan el 37% de casos", dijo al respecto.

En su discurso, Fernández también pidió a los argentinos no descuidarse ante la pandemia del coronavirus y resaltó que "el problema no es solo del AMBA", sino que ahora "es de todo el país", mientras que dijo que le preocupan Jujuy y Mendoza, entre otros puntos del interior.

"Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir, qué pasos tenemos que dar frene a la situación en la que estamos", afirmó el Presidente, quien agregó que "hoy es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo".

Al respecto consideró que "con gran unidad social y política, la inmensa mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos que implica el Covid-19", y agregó: "Sigamos cuidándonos y trabajando unidos para salvar vidas".