Un finde con música, radio y clowns

El ciclo La Seguimos en Vivo recorre toda la provincia, dando la oportunidad a distintas bandas y grupos culturales de teatro de monetizar sus espectáculos en pandemia.

En esta oportunidad Reconquista, Rosario y Santa Fe serán sedes de bandas de música para todos gustos, la celebración de los 30 años de la emisora radial Red TL, y el domingo un gran cierre con clowns.

La propuesta se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y los shows pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.







Reconquista



Jueves 27 de agosto, a las 21h en el Teatro Español se presentó la banda local “Sola de Copas”.

Banda de Reconquista, compuesta por cinco músicos: Tatiana Scheytt (voz y guitarra), Jorge Gauna (coros y guitarra), Fernando Feresin (guitarra), Ángel Gimenez (bajo), Gerardo Bustamante (Batería). La misma se considera de estreno, ya que es la primera vez en la cual sus integrantes tocaran juntos. Esta banda hace temas de rock nacional, con proyecciones de grabar un disco propio a futuro.







Santa Fe



Viernes 28 de agosto, a las 21 hs. en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo “Mario Sosa y La Última Banda”



Banda de música argentina, nace en la ciudad de San José del Rincón, interpreta canciones del cantautor Mario H. Sosa, con arreglos propios y ritmos que van desde la raíz folclórica argentina y latina a expresiones de corte urbano.

Se caracteriza por sus letras de tratamiento poético con una gran incidencia de lo social y lo intimista. Unifica la estética de esta propuesta un sonido propio y particular producto de los arreglos colectivos.



Sábado 29 de agosto, a las 22, en el Centro Cultural Paco Urondo se presenta “Carlos Michelini Trío”



El líder del trío que completan Cristian Bórtoli en contrabajo y Hugo García en batería, es un referente de la escena jazzística actual, Michelini es graduado con honores del Berklee Collegue of Music de Boston, es profesor del Conservatorio Manuel de Falla, ha tocado con artistas como Hermeto Pascual, Paquito de Rivera, Joe Pass, George Garzone, Liliana Herrero y Néstor Marconi, entre otros.







Domingo 30 de agosto, a las 18, también Centro Cultural Provincial Paco llega el turno de I Clowns.



El grupo fue creado por Juan Manuel Scazziota en el año 2012 y junto a Ximena Giraldi presentada en la compañía de cruceros Pullmantur para su flota francesa Croisières de France.Su segunda versión se realizó en el año 2016, esta vez dirigida por Gerardo Baamonde y con la participación de tres payasos invitados.Este 2020 en plena pandemia la obra se reversiona sumando artistas locales y dirigida por Juan Manuel.Ximena y Juan Manuel trabajan juntos desde hace 16 años en diferentes espectáculos y escenarios, recorriendo más de 40 países. En sus obras los han acompañado diferentes artistas del mundo circense.Hoy los artistas que los acompañan son Maia Koron, telista y trapecista; Alexander Cachete Almada, clown; Augusto Fassi, malabarista, y Enzo Rodríguez Suárez, fotógrafo y VJ.







Rosario



Viernes 28 de agosto, a las 22, en la Sala Lavardén “Rosario 30 años de la RED TL”.



En 120 minutos, recorreremos nuestra historia radial a través de testimonios de todas las figuras que han pasado por la emisora hasta el día de hoy. Conductores, periodistas, locutores, artistas y gestores culturales, haciendo hincapié en lo primordial, la cultura de Rosario contada a través de sus verdaderos protagonistas.

La musicalización en vivo estará a cargo de “Rosario, 55 años de Rock en Castellano”, sumándose así al recorrido musical de RED TL. En esta ocasión proponen realizar un pequeño homenaje a nuestro rock con músicos de la ciudad, a 5 años de los shows desarrollados en el Teatro Lavardén con el ciclo “Rosario 50 Años de Rock en Castellano”.

La banda estable será El Zorri & “Les 14”, con la participación de diferentes cantantes y músicos invitados, para así mostrar la diversidad y el talento de los artistas de la ciudad.Además, en este 2020, RED TL decidió llevar a cabo la iniciativa “Solidaridad Colectiva”, ayudando a la labor de diferentes merenderos, comedores y clubes, aportando los insumos necesarios para jornadas solidarias que realizan estos centros.

En esta oportunidad lo recaudado a través de la gorra virtual, irá destinado al Bodegón Cultural Casa de Pocho y así continuar con el compromiso asumido, ayudando a los que menos tienen y llevando algo más que entretenimiento a los hogares rosarinos.







Sábado 29, a las 21, en la Sala Lavardén, se presenta Ike & Los Picantes.



Por primera vez, Ike Parodi con su banda “los Picantes” se presenta en el ciclo “La Seguimos en Vivo” impulsado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. La cita virtual tendrá lugar en la mítica Sala Lavardén a las 21 hs. Ike presentará “Al Amanecer”, su último disco de estudio editado en 2018, además de sacar a la luz canciones nuevas e inéditas.

La entrada es gratuita con una colaboración a voluntad para el artista y su staff. Ike Parodi, es un cantante oriundo de Rosario vocalista y líder de Vudú. Junto al sello discográfico Mc Fly Records lanzó su primer disco solista “Al Amanecer” (2018) y va por el segundo álbum, que comienza con el corte Forajidos.

Además, en este segundo semestre presentó “Forajidos”, el primer single de su nuevo material que fue lanzado en simultáneo con un videoclip ya disponible en todas las redes sociales. Los Picantes son: Palmo Addario, Tato Zeballos, Tutu Rufus, Mario Laurino, Bruno Acanfora



Domingo 30 de agosto, a las 22, también en la Sala Lavardén, Kantalaposta.



Banda rosarina que cuenta con un amplio repertorio de música bailable y con un staff de músicos profesionales. En sus performances ofrece temas musicales de actualidad como así también grandes éxitos que trascienden generaciones. Su formación actual es: Nicolás Herrera (voz y güiro), Bárbara Liza Cheer (coros), Iván Rubinich (guitarra), Juan José Puca (timbales), Damián Riba (octapad y batería), Omar Sandoval (bajo) y Pedro Moreira Albelo (teclados).