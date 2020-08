Todas las voces todas... Información General 28 de agosto de 2020 Redacción Por Todas las voces todas, 100 años de la radio en la Argentina: las palabras de sus protagonistas. En 1920 se realizó la primera transmisión desde el Teatro Coliseo. Un siglo después, sigue vigente como lo confirman los hombres y mujeres que la hacen

FOTO TELESHOW// NELSON CASTRO// Una de las voces que desde hace décadas nos acompaña desde la radio.



Por Susana Ceballos



Allá lejos y no hace tanto tiempo, el 27 de agosto de 1920, se realizó la primera transmisión radial en Buenos Aires. No fue desde una coqueta emisora sino desde el Teatro Coliseo, cuando pasadas las 9 de la noche, Enrique Telémaco Susini anunció el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal, acompañados por la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten.

Desde aquellas primeras emisiones para unos pocos oyentes que tenían la posibilidad de tener un aparato, más de una vez se decretó su defunción. Pero ella sigue mostrando que “no está muerto quien pelea”. Teleshow habló con quienes la hacen pero también la disfrutan.



Héctor Larrea



Desde chico, me sentí fascinado con la radio. Con ella inventaba realidades, mundos diferentes y como para mí la realidad era, y es en gran medida, insoportable, yo la escuchaba. Tendría cinco años y mi entretenimiento era estar un ratito en cada radio. Esa magia no la podía entender. Sintonizaba onda corta y entraban tipos hablando en otro idioma.

En la radio, lo que cada uno imagina, lo puede tener. Para mí no hay nada mejor que la radio, es el mejor descubrimiento de la humanidad. Uno puede decir ‘bueno pero la penicilina, la vacuna antipolio, internet...’, pero para mí nada me abrió los brazos, nada me hizo pasear el alma, nadie me mimó y nada me ofreció todo lo que la radio me ofreció.



Cacho Fontana



La radio es el medio que mejor permite ejercitar la imaginación. Tiene una instantaneidad contundente y una vigencia cada vez mayor. A mí me brindó amigos entrañables, la posibilidad de conocer el mundo, de estar presente en momentos históricos...

Encaré la profesión, diría que con intuición, constancia y responsabilidad, teniendo en cuenta que el leitmotiv de este trabajo es estar bien informado. Pero la magia... es de la radio.



Oscar González Oro



En estos días me preguntaron de varios lugares qué es la radio para mí y yo no puedo creer que casi la mitad de mi vida haya sucedido detrás de un micrófono. La radio significa o implica los momentos más felices de mi vida; las horas más felices del día son cuando estoy al aire. Después viene la realidad, después viene la vida y ahí uno se tiene que arreglar como pueda, pero la radio siempre me produjo la felicidad de estar al aire en contacto con la gente, ayudando.

La radio significa la inmediatez, el cariño de la gente hacia uno y de uno hacia la gente, la solidaridad. Todo eso es la radio para mí, un medio maravilloso. Desde que empecé, hace 36 años me dicen que desaparece, pero hoy la escuchás por internet, por las app, por aire… Es un mecanismo de comunicación increíble. Siempre termino diciendo lo mismo: tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de saber que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente.



Beto Casella



Mi relación con ella empieza allá por los once, doce años cuando les pedí a mis viejos que me regalaran una Spika, una radio portátil que solo contenía AM y que pudieron comprarme con mucho esfuerzo.

Crecí escuchando la Rivadavia de aquella época cuando estaba reconvirtiendo lo conocido. Con Fontana a la cabeza que inventó otra cosa. También estaba José María Muñoz y La Oral Deportiva, Larrea, don Antonio Carrizo y Guerrero Marthineitz. A la noche, Modart en la noche con Pedro Aníbal Mansilla. Más tarde vendría Fernando Bravo, Juan Alberto Badía, Carlos Beillard, el Negro Dolina. Nos sorprendimos cuando Víctor Hugo Morales cambió la forma de relatar los partidos.



Magdalena Ruiz Guiñazú



La radio siempre significó para mí una aventura en el espacio. La posibilidad de oír voces lejanísimas a través de caminos misteriosos. Y lo maravilloso del caso es que, desde un hogar, un auto, un avión o simplemente un sonido lejano, nos sentimos transportados a otros horizontes. En una palabra cumplir el sueño de Guillermo Marconi cuando descubrió que no había límites para la transmisión de la voz humana. La radio es uno de los motivos por el cual cada día agradezco al destino haber nacido en estos tiempos. Un abrazo cargado de ondas sonoras para los que amamos el espacio infinito.



Santiago del Moro



Para mí la radio es parte de mi vida. Es mi vida misma. Entré a un estudio cuando era muy chico, a los once años, y nunca paré. Obviamente al principio en emisoras pequeñas, piratas pero radio al fin.

La radio va con uno, es parte de la vida de nosotros. Es compañía, cercanía, música, es todo. Cuando hablo de ella hablo de algo importante en mi existencia. Y lo genial que tiene es que en los últimos tiempos se reinventó y retroalimentó maravillosamente con las nuevas tecnologías. Generó sinergia con la web, con redes y eso la llevó a otro nivel. Cuando muchos la daban por muerta o esperaban el final de sus días, todo lo contrario pasó. Se reinventó y se transformó en algo más vivo que nunca.





Fernando Bravo



La radio para mí ha sido una herramienta profesional y una de vida. La profesión de locutor me llevó de la mano, me hizo crecer, me hizo una persona como la que soy y con un crecimiento creo profesional y personal.

Como medio de comunicación siento que está muy revitalizado. La revolución técnica que se ha producido en términos de comunicación benefició a este medio que es excepcional y que tiene un arraigo en la gente imposible de menospreciar. Muchas veces se ha dicho que la televisión podía hacerle mella a la radio y sin embargo, no ha sucedido.



Víctor Hugo Morales



De la radio me fascina el mundo de imaginación que propone. Imagina el protagonista que está frente al micrófono pero también y sobre todo, la persona que está escuchando. Se mueve todo el mundo de la imaginación. El relato de un partido de fútbol, por ejemplo. Todo lo que está en la cancha, al pasar por el tamiz del relator, empuja imágenes en quien lo escucha. Eso me parece un juego formidable y un gran desafío. Hay que crear una multitud de imágenes que cada oyente reconstruye en su mente según la capacidad para imaginar, la atención que preste, el conocimiento que tenga de los códigos tanto de lo que se transmite como de la orientación y características del relator.

De chico, la radio fue mi vida, mi fascinación inicial a todas las cosas, entre ellas al amor. Escucho novelas desde los seis, siete años, alrededor de la radio estaba la familia en esos radioteatros del mediodía. De preadolescente me enamoré de los radioteatros de radio El Mundo de las cinco de la tarde y de radio Carve de Montevideo al mediodía. Yo vivía en un pueblo equidistante de Buenos Aires y de Montevideo con una notable penetración de las radios argentinas, también. Escuchar las orquestas que tocaban en vivo a la noche, los cantores de tango. Yo empecé a los 16 años en radio Colonia, como locutor, después fui informativista, tuve programas musicales, aprendí a redactar informativos, luego vino el relato del fútbol. He sido comentarista, vestuarista, locutor… Llegué a ser relator de radioteatro, prácticamente lo hice todo. Como devolución la radio me da un sueldo seguro entre magro y excelente hace 54 años. Nunca tuve un mes sin salario, imaginen mi gratitud. La radio es mi primer fenómeno de gratitud porque me ha dado de comer pero también la hago con enorme gusto y me fascina.



Alejandro Fantino



Para mí es la esencia de la comunicación. Es lenguaje y el lenguaje básicamente es el que nos hace humanos. Y por otra parte, el lenguaje humano es aquello que transmite emoción.

A mí la radio me transformó como persona, me enseñó a hacer periodismo, a entrevistar, a manejar los climas, a saber escuchar. Para un periodista no hay mejor maestra que ella. Así como dicen que la televisión es infiel, la radio es lo contrario. Una vez que comenzás el camino de la radio te quedás para siempre porque es lo más puro que puede haber en la comunicación.



Mariano Closs



Desde los ocho años, donde seguía a distintos conductores en distintos programa, la radio es la gran compañía. Sobre todo en esos tiempos, ahora la televisión - me parece- que tiene mucho más que ver y por eso el miedo de tantos a que la radio no se pierda, siga vigente.

La radio tiene esa complicidad del oyente con el conductor y viceversa porque uno también empieza a darse cuenta de lo que el oyente quiere. Hay distintos matices para enviarle al que escucha, desde la calidez, la información, la transparencia. Uno puede atreverse a entregarse con los estados de ánimo y el oyente seguramente te va a comprender. Uno puede ir diciendo cosas con lo que el oyente se puede sentir identificado. Es genial cuando te dicen “no me bajo del auto” tras una editorial, una polémica, una discusión que se puede tener en la mesa.

Aprendí a ser oyente de muy chico, de la AM fundamentalmente, el sonido de la AM tiene otra cosa. Aprendí a codearme de oyente con maestros como Larrea, Carrizo, Mareco... Con Juan Carlos Mesa me parecía extraordinario escuchar efectos de sonido y no poder entender cómo se originaban. Hoy, uno que está trabajando, pierde un poquito esa magia. En suma la radio es una gran compañía, es la sorpresa y es la identidad que uno va teniendo mutuamente “conductor oyente/ oyente conductor”. La radio transmite estados de ánimo y me parece, menos artificial que la televisión.



Nelson Castro



La radio es el medio de comunicación que desde el punto de vista organizacional es decir empresa, estructura inició una revolución en las comunicaciones a través del aire. Por supuesto ha tenido a través de su evolución tecnológica un desarrollo fenomenal que hoy lo pone al alcance de todos por su simpleza y por su potencia.

Sin duda hoy, a la luz de lo que significa la digitalización, le da a la radio una posibilidad universal de escucha de calidad, de presencia y además de participación. La radio es el medio de comunicación más horizontal que existe. Esa comunicación uno a uno entre el oyente y quien hace radio es única e irremplazable, no la logró ningún otro medio. Por toda esta historia, por todos estos valores y desarrollo es que la radio no solo tiene presente y vigencia sino que tiene asegurado un futuro de protagonismo imperecedero.



Rolando Hanglin



Adoro la radio. Es todo tan fácil, tan simple, tan poco tecnológico. Es lejos el mejor medio de comunicación. El más natural, más simple, más instantáneo. Es mundial.



Nancy Pazos



La radio para mi es sinónimo de felicidad. No puedo describirlo de otra manera. Fue el último de los medios de comunicación en los que trabajé. Porque empecé en gráfica, seguí en la tele y terminé recalando en la radio. Es donde más profesional y a la vez humana me siento.





Daisy May Queen



En distintas etapas de mi vida la radio significó distintas cosas. En mi infancia y adolescencia significó mi sueño. Mientras estuve en la radio significó mi trabajo, mi pasión, mi comunicación y ahora, es un bellísimo recuerdo que llevo a todas partes donde voy. Eso es la radio: un sueño, un trabajo y un bellísimo recuerdo.



Julio Lagos



La radio cumple 100 años y estamos de fiesta. Festejamos el hecho que hace 100 años empezó a transmitir, que hace cien años alguien empezó a hablar, pero no dejemos de festejar que hace cien años alguien empezó a escuchar. La radio se completa siempre que alguien nos escuche sino estaríamos hablando solos.

Para mí la radio es una forma fantástica de comunicar, de contar historias. Uno trabaja en televisión, escribe, saca fotos pero pareciera que la radio tiene una calidez que otros medios, a lo mejor, no pueden ofrecer.







Teté Coustarot



Es el medio de comunicación más noble porque la reina es la palabra. Es el acompañamiento que tenemos todos los argentinos desde siempre. Todos tienen un recuerdo de infancia de la radio, todos seguimos escuchando radio y me parece que es una forma de comunicar maravillosa. Únicamente esos locos de la azotea -argentinos tenían que ser- se les ocurrió realizar esa primera transmisión mundial.



Eduardo Aliverti



Siempre dije y reitero sobre todo en estos días que la radio es para mí como la necesidad mecánica de respirar. Nunca pude vivir feliz sin la radio. Es una pasión que arranca en mi infancia, muy precisamente con la escucha de los radioteatros con mi abuela. Después los relatos y comentarios del fútbol. Soy de esos que a los ocho o nueve años anotaba en un cuaderno los goles de la Primera B y después hacia la síntesis de la fecha desde un estudio que era la cocina de mi casa. Me marcó el Fontana Show, sobre todo por lo que significaba la integración con Cacho de sus locutoras y un poco más tarde el Negro Marthineitz.





Luisa Delfino



La radio es mi vida entera. Cuando era muy pequeña en Gualeguaychú lo único que tenía era la tele. Mis padres la escuchaban mucho. Mi mamá escuchaba las radionovelas de Alfredo Alcón y mi papá, Radio Nacional. Al crecer no tenía como meta la radio sino escribir, escribir y escribir.



Descubrí la radio de una manera no buscada y encontré mi lugar en el mundo. Sin haber estudiado locución, la gente recibió mi voz con mucha bondad. Soy muy agradecida, los oyentes siempre fueron entrañables conmigo.





Alejandro Apo



Ante todo soy oyente de la radio. Soy un hombre que escuchó y que fue exigente. Como tengo muchos años escuché a Hugo Guerrero Marthineitz, al momento cúlmine de Radio Rivadavia, a los grandes profesionales de la radio. En toda mi vida siempre me acompañaron como parte de la casa, esos rostros desconocidos y voces afectivas, que emocionan. Yo estoy hecho de radio.





Julieta Pink



La radio es mi vida. De chiquita fue un juego, de adolescente fue una vocación y se convirtió en un trabajo y en una carrera a los 19 años. Este año cumple 20 años de que la radio sea mi sostén aparte de lo que más me gusta hacer. No puedo creer tener la suerte de estar bien rodeada, de hacer lo que más me gusta, de poder vivir de lo que amo.







María Isabel Sánchez



Es el sentido de mi vida. Es lo que siempre quise hacer y lo que hice toda mi vida. Desde los 21 años que trabajo en radio y me parece que es un medio cada vez más vivo y vigente.

Nunca imaginé este festejo histórico como también nunca pensé que los festejaría en medio de una pandemia. Es en este contexto que la radio se hace más importante aún y se convierte en un servicio esencial como lo fue siempre pero hoy más que nunca para informar, acompañar, contener.







Diana Zurco



La radio es parte de mi vida. Desde muy chica se escuchaba radio en mi casa. Fue la que me inspiró, me llamó, me convocó, la que me abrazó de alguna manera para estudiar locución. Hoy tengo la dicha de trabajar en este medio tan mágico, tan único, tan irremplazable.



Nora Briozzo



La radio para mí es todo. Es imaginación, es información y es la vibración de una voz que te hace conocer y saber cómo es esa persona que te está hablando. Es inmediata y te da la posibilidad de recrear la mente, de imaginarte cosas. Te acompaña mientras además podés hacer otras cosas. Repito la radio para mí es todo y estoy feliz de estos cien años. Viva la radio por siempre.



Quique Sacco



La radio es eterna. Siempre le gana al tiempo. Su transformación y evolución permanente le permiten continuar vigente. Con distintos formatos (a transistores, digital u on line, podcast o cualquier otra metodología creada o a crearse), la radio es y será eternamente una maravillosa expresión de voces, sonidos, emociones y reflexiones que generan ese mágico y único poder de la imaginación. Agradecido por siempre de la radio, celebro este cumpleaños como el de un ser querido que es parte muy importante de mi vida.



Bebe Sanzo



Para mí es mi medio de vida pero también algo que me dio identidad, me permitió expresarme hace más de treinta años y como siempre. Además es un medio dinámico que demostró una capacidad de adaptación fantástica, incluso más que otros medios supuestamente más poderosos y hoy se ven amenazados por la multiplicidad de pantallas.







Liliana López Foresi



Es la celebración de un misterio. Un misterio que debo decirlo ha sido pervertido en los últimos años por la invasión de cámaras en un estudio. Es la infiltración en esa burbuja de misterio donde cada emisor se comunica con el receptor de uno a uno, de centro a centro, de libertad a libertad. Todos escuchamos en soledad, aunque estemos rodeados de gente y todos emitimos en soledad. Ese es el núcleo del misterio de la radio. Hecha esta salvedad, celebremos porque eso es la radio, la celebración del misterio.



Atilio Costa Febre



La radio es uno de los grandes amores de mi vida junto con mi familia, mis amigos, el fútbol. Aunque a esta altura de mi vida dudo si estoy más enamorado del fútbol o de la radio.

Aprendí ese amor de muy chico. Fue a los 14 años cuando empecé a trabajar en la radio de circuito cerrado de mi pueblo en Alberti. En aquellos tiempos en mi familia se almorzaba con la radio en medio de la mesa. Me iba a dormir con la radio poniéndola en la mesita de luz para no perderme absolutamente de nada.





Silvina Chediek



Mi primer contacto con la radio fue una radio que no era. Fue el programa Imagen de radio, con Juan Alberto Badía que logró en televisión recrear el espíritu de la radio. Mi origen en la radio es “peruano uruguayo” ya que me descubrió Víctor Hugo trabajando en un programa de Marthineitz.

Por eso honrar a Juan Alberto, a Larrea, a Fontana y al Negro –aún con todas sus complejidades- me parece más importante que contar lo que hice yo. Cuando trabajé me encantó y lo hice con mucho amor y responsabilidad y me gustaría volver a la radio. Pero me parece que este es el momento de homenajear a esos grandes.



Mercedes Ninci



Como oyente, la radio es mi vida. Desde chica trabajaba acompañada de la radio. En mi casa no me dejaban tener televisión y me fascinaba escuchar los radioteatros en la siesta cordobesa. Hoy sigo siendo oyente de radio. A la mañana sintonizo Mitre y a la tarde voy saltando de una a otra y todas las noches la Folklórica de Nacional. Para mí es una compañía, soy inquieta no puedo sentarme a mirar televisión pero con la radio puedo hacer millones de cosas y te sentís acompañada.

Cumplo 30 años en la radio. El comienzo fue difícil. Venía del interior y era vergonzosa, tímida pero el medio me dio mucho. Me transformó la cabeza y la vida. En todos los líos que hubo en este país estuve.